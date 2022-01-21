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Готуємо вдома вишневий пиріг "як в Макдональдс": розгадано секрет ресторанного десерту

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П'ятниця 21 січня 2022 06:50
Готуємо вдома вишневий пиріг "як в Макдональдс": розгадано секрет ресторанного десерту Колаж РБК-Україна: Як приготувати вдома аналог вишневого пирога, "як в МакДональс"
Автор: Світлана Мащенко

Відкушуючи теплий вишневий пиріг в ресторані швидкого харчування МакДональдс, багато хто задається питанням, як можна помістити джем під хрустке тісто так, щоб він не витікав.

Нещодавно на просторах YouTube з'явився такий рецепт і розкритий секрет попадання варення всередину.

У чому ж хитрість пиріжків?

Вона полягає в тому, щоб попередньо заморозити начинку для пиріжків, тобто джем або варення. Викладаємо його в пакет, формуємо з джему "ковбаску" і прибираємо її в морозильну камеру. Якщо взяти вишневий джем, можна точнісінько повторити пиріжки з МакДональдса.

Інгредієнти:

  • Борошно - 300 г
  • Олія - 2 ст. л. + для смаження
  • Сіль - 1/2 ч. л.
  • Окріп - 180 г
  • Джем або варення для начинки - 300-350 г

Покрокове приготування

Поки начинка твердне, підготуємо заварне тісто для пиріжків. У борошно вливаємо окріп, перемішуємо, додаємо сіль і будь-яку олію, перемішуємо.

Коли тісто охолоне до терпимої для рук температури, замішуємо його. У вас повинно вийти еластичне, але при цьому ніжне тісто, яке не липне до рук. Скачуємо його в кулю і накриваємо плівкою до початку ліплення.

Коли начинка досить замерзла, наливаємо необхідну кількість олії в глибоку сковороду, щоб вийшов напівфритюр.

Ставимо сковороду на плиту розігріватися, тому що працювати далі потрібно швидко.

Розкачуємо тісто, розрізаємо його на смуги шириною з долоню. Дістаємо з морозилки замерзлу ковбаску з джему, розрізаємо її і викладаємо начинку на смужки тіста.

Верх закриваємо, а потім розрізаємо на окремі пиріжки.

Підготовлені пиріжки відправляємо в сковороду з розігрітою олією, обсмажуємо буквально по кілька секунд на кожній стороні до золотистого кольору.

Наші пиріжки "як в Макдональдс" готові!

Дивіться нижче на відео, покрокове приготування таких пиріжків.

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