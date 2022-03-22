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Окозамилювання і піар: експерт пояснив, що з себе представляють гіперзвукові ракети РФ

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Вівторок 22 березня 2022 10:05
Окозамилювання і піар: експерт пояснив, що з себе представляють гіперзвукові ракети РФ Фото: літак з ракетою "Кинджал" (wikipedia)
Автор: Світлана Мащенко

Гіперзвукова ракета "Кинджал", якою ворог завдав удар по торговому центру Ретровіль в Києві, не особливо відрізняється від тих же "Іскандерів", якими ворог б'є по нашій території з перших днів війни.

Про це розповів Олександр Кочетков, колишній інженер-конструктор ДП КБ "Південне".

За словами фахівця, через застосування "Кинджалів" може виникнути страх, мовляв, агресор почав стріляти по нас якимись новітніми гіперзвуковими ракетами, від яких ніяк і ніде не врятуватися.

"Хочу нагадати: що би не робила нинішня Росія - це окозамилювання, розраховане на тупих, і голімий піар. З гіперзвуковою зброєю - те ж саме", - говорить Кочетков.

Твердопаливні ракети "Іскандер", якими Україну обстрілюють з самого початку війни, також є гіперзвуковими. Це балістичні ракети, що вилітають за межі атмосфери і потім падають на ціль.

Горезвісний "Кинджал" - по суті, той же "Іскандер", тільки стартує з переобладнаного літака.

Окозамилювання і піар: експерт пояснив, що з себе представляють гіперзвукові ракети РФ

Фото: Комплекс "Іскандер" (МО РФ)

За рахунок повітряного старту "Кинджал" має збільшену дальність. На траєкторії падіння обидва типи ракет розвивають гіперзвукову швидкість.

"Насправді, практично все, що валиться на землю через атмосферу - що ракети, що метеорити, летять на гіперзвуці. І тут Росія, звичайно ж, нічого не винайшла", - додав фахівець.

Кочетков каже, що наше ППО навчилося досить ефективно збивати крилаті ракет ворога. "Іскандерів" збивати складніше через велику швидкість, але і їх навчилися збивати.

"Розберуться і з "Кинджалами"... Так що не ведемося на грізні назви і пам'ятаємо, що "Кинджал" - зброя боягузів і слабаків, і цими витребеньками козака не перемогти", - додав фахівець.

Нагадаємо, що нещодавно Росія заявила про застосування гіперзвукової ракети "Кинджал" по Миколаївській області.

Вперше, за заявою Міноборони, ракету застосували у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області, нібито знищивши підземний склад ракет і авіаційних боєприпасів українських військ.

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