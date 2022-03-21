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При обстрілі ТЦ в Подільському районі Києві загинули 8 осіб

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Київ, Понеділок 21 березня 2022 09:23
При обстрілі ТЦ в Подільському районі Києві загинули 8 осіб Фото: пожежа на місці обстрілу в Подільському районі (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Артем Горовенко

Кількість жертв ракетного обстрілу торгового центру в Подільському районі Києва досягла 8 осіб. Також обстріл призвів до масштабних руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що вечірній обстріл кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, пов'язане з умисним вбивством.

"Встановлено, що ввечері 20 березня 2022 р. збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл Подільського району столиці. В результаті обстрілів і виниклої пожежі зруйновано торговий центр. Пошкоджено вікна в довколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі. За попередніми даними, вісім осіб загинули", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні ввечері у Подільському районі сталося кілька вибухів, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. РБК-Україна публікувало фото і відео наслідків обстрілу торгового центру.

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