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Росія заявила про нове застосування гіперзвукової ракети "Кинджал". Тепер по Миколаївській області

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Москва, Неділя 20 березня 2022 09:54
Росія заявила про нове застосування гіперзвукової ракети "Кинджал". Тепер по Миколаївській області Фото: у Росії заявили про друге застосування в Україні гіперзвукових ракет" Кинджал " (wikipedia)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони РФ повідомило, що вдруге застосувало гіперзвукові ракети "Кинджал" в Україні. Зокрема, по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів в районі населеного пункту Костянтинівка Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

У той же час офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що окупанти завдали удару по українських військових об'єктах з акваторії Чорного і Каспійського морів крилатими ракетами "Калібр".

"З акваторії Каспійського моря крилатими ракетами морського базування "Калібр", а також з повітряного простору над територією Криму авіаційними ракетними комплексами "кинджал" з гіперзвуковими аеробаллистическими ракетами знищена велика база зберігання паливно-мастильних матеріалів українських збройних сил в районі населеного пункту Костянтинівка Миколаївської області", - сказав він.

Нагадаємо, вчора Міноборони РФ заявило, що вперше застосувало гіперзвукові ракети "Кинджал". У відомстві заявили, що ракетами знищили підземний склад ракет і авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області

Пізніше Командування Повітряних сил підтвердило авіаудар по Делятину, однак достовірних даних про тип ракети поки немає.

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