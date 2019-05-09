Грози і заморозки: де на українців чекає негода

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні буде примхлива

Погода в Україні у четвер, 9 травня, буде дощовою, але принесе невелике потепління. Періодичні опади очікуються в більшості областей Лівобережжя, а на решті території країни істотні дощі малоймовірні. Про це йдеться в прогнозі відомого синоптика Наталки Діденко на сайті Opogode.

В середньому температура повітря на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні складе від +12 до +19 градусів, у нічний час стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +5 до +12 градусів, у західних областях - від +1 до +5 градусів, будуть заморозки від -3 до нуля градусів.

У Центрі погода принесе як дощі, так і прояснення. Температура повітря вночі прогнозується від +7 до +12 градусів, вдень буде від +13 до +18 градусів.

У північних регіонах місцями очікуються дощі з грозами. Вдень температура повітря становитиме від +12 до +17 градусів, вночі - від +5 до +11 градусів.

Ілюстративне фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)

У західних областях істотні опади не очікуються. Температура повітря вдень складе від +12 до +16 градусів, а вночі - від +1 до +6 градусів.

У східних областях пройдуть дощі. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться в межах +15... +20 градусів, вночі температура повітря становитиме від +7 до +12 градусів.

У південних регіонах будуть місцями опади. Температура повітря вдень очікується від +15 до +18 градусів, а в нічний час - від +7 до +13 градусів.

У столиці в четвер прогнозується несуттєвий дощ. Киянам термометри 9 травня покажуть +14...+16 градусів, у нічний час температура повітря становитиме від +7 до +9 градусів.

Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Як повідомлялося раніше, 7 травня Карпати добряче засипало снігом. У мережі показали неймовірні фото засніжених схилів, селищ і доріг Карпатського регіону.

Також ми писали, що на Великдень Тернопільська область сильно постраждала від снігу з градом.

Нагадаємо, нещодавно народний синоптик повідомив про те, яка погода буде цим літом в Україні.