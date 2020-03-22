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Черги на кілька годин: нові фото з київських супермаркетів

STYLERКоронавірус    22.03.2020 - 13:17
Черги на кілька годин: нові фото з київських супермаркетів
Коронавірус і супермаркети (колаж: РБК-Україна)

Через коронавірус в Україні в супермаркетах Києва почалася друга хвиля ажіотажу

Коронавірус в Україні призвів до оголошенню не тільки карантину, але введення режиму надзвичайної ситуації у деяких областях і містах, включаючи Київ. Це дало новий поштовх панікуючим жителям столиці нова хвиля "закупівель" виявилася більш масовою. Жителі міста "атакували" оптові магазини. У неділю, 22 березня, у відомій мережі магазинів черги з продуктами досягли 70 метрів.

Як повідомляється, з раннього ранку 22 березня у Києві жителі столиці вирушили за покупками. Про це повідомляється в Telegram-каналі Інсайдер UA.

"У Києві з самого ранку в супермаркетах величезні черги за їжею. У чергах стоять по 50-70 осіб", - йдеться в повідомленні.

На фотографії, опублікованій в Telegram-каналі видно, що в чергах знаходиться велика кількість покупців, і у кожного з них великий, повністю забитий продуктами, візок.

Черги на кілька годин: нові фото з київських супермаркетів

Що відбувається в супермаркетах Києва 22 березня (фото: Інсайдер UA)

У мережі Facebook показали, що черга в магазин починається з вулиці.

Черги на кілька годин: нові фото з київських супермаркетів

Черги на кілька годин: нові фото з київських супермаркетів

Черги на кілька годин: нові фото з київських супермаркетів

Що відбувається в супермаркетах Києва 22 березня (фото: facebook.com/Олег Черниш)

Нагадаємо, що раніше ми писали які продукти не варто купувати під час карантину. Не варто купувати цукор і все цукровмісні продукти - це цукерки, торти, тістечка, мармелад і т. д. Не варто купувати соління і маринади, навіть квашену капусту. Річ у тому, що всі вищеперелічені продукти жодним чином не сприяють підвищенню імунітету.

До цього ми повідомляли про те, що в Україні різко зріс попит на екзотичний фрукт.

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