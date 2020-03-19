Українці почали масово купувати екзотичний фрукт: ціна сильно зросла

В Україні різко зросла ціна на лимони (Колаж РБК-Україна)

Через спалах коронавіруса в Україні люди почали купувати лимони кілограмами

Коронавірус в Україні змусив людей ще більше задуматися про своє здоров'я і профілактику. Так, в українських супермаркетах різко підскочила ціна на лимони, адже українці почали масово скуповувати цитрусові, щоб протистояти застуді. Якщо раніше люди купували цей фрукт поштучно, то тепер "гребуть" кілограмами. Про це повідомляє ТСН.

Ціна на лимони за останній тиждень зросла на 15%, зараз за цей продукт просять від 45 до 55 гривень за кілограм. Більш демократична ціна на лимони з Туреччини, цитрусові з Іспанії обійдуться дорожче.

Зазначимо, що лимони багаті вітаміном С, який дуже добре допомагає при застуді та ГРВІ. В Україну вони поставляються з Туреччини та Аргентини, Іспанії.

До речі, якщо ви хочете вибрати по-справжньому стиглий лимон, не звертайте увагу на інтенсивність жовтого забарвлення, а краще зверніть увагу на блиск його шкірки. Стиглий, але свіжий лимон виблискує як полірований. Поторкайте лимон, він повинен бути достатньо жорстким. М'який лимон — перезрілий лимон

За формою лимони можуть бути круглими, овальними, з витягнутими плодоніжками або кінчиками, а також мати подовжені плоди. Причиною такого різноманіття є сорти цих цитрусових. За смаком практично всі різновиди однакові.

В Україні зріс попит на лимони (ТСН)

Як ми раніше писали, из-за карантину в Україні злетіли ціни на овочі, які в народі ще називають "противірусними". Це стосується цибулі і часнику.