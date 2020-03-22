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Очереди на несколько часов: новые фото из киевских супермаркетов

STYLERКоронавирус    22.03.2020 - 13:17
Очереди на несколько часов: новые фото из киевских супермаркетов
Коронавирус и супермаркеты (коллаж: РБК-Украина)

Из-за коронавируса в Украине в супермаркетах Киева началась вторая волна ажиотажа

Коронавирус в Украине привел к объявлению не только карантина, но введение режима чрезвычайной ситуации в некоторых областях и городах, включая Киев. Это дало новый толчек паникующим жителям столицы - новая волна "закупок" оказалась более массовой. Жители города "атаковали" оптовые магазины. В воскресенье, 22 марта, в известной сети магазинов очереди с продуктами достигли 70 метров.

Как сообщается, с раннего утра 22 марта в Киеве жители столицы отправились за покупками. Об этом сообщается в Telegram-канале Инсайдер UA.

"В Киеве с самого утра в супермаркетах огромные очереди за едой. В очередях стоят по 50-70 человек", - говорится в сообщении.

На фотографии, опубликованной в Telegram-канале видно, что в очередях находится большое количество покупателей, и у каждого из них крупная, полностью забитая продуктами, тележка.

Очереди на несколько часов: новые фото из киевских супермаркетов

Что происходит в супермаркетах Киева 22 марта (фото: Инсайдер UA)

В сети Facebook показали, что очередь в магазин начинается с улицы.

Очереди на несколько часов: новые фото из киевских супермаркетов

Очереди на несколько часов: новые фото из киевских супермаркетов

Очереди на несколько часов: новые фото из киевских супермаркетов

Что происходит в супермаркетах Киева 22 марта (фото: facebook.com/Олег Черныш)

Напомним, что ранее мы писали какие продукты не стоит покупать во время карантина. Не стоит покупать сахар и все сахаросодержащие продукты - это конфеты, торты, пирожные, мармелад и т.д. Не стоит покупать соленья и маринады, даже квашеную капусту. Дело в том, что все вышеперечисленные продукты никоим образом не способствуют повышению иммунитета.

До этого мы сообщали о том, что в Украине резко возрос спрос на экзотический фрукт.

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