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Серед персоналу Запорізької АЕС загиблих та поранених немає

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Енергодар, П'ятниця 04 березня 2022 17:02
Серед персоналу Запорізької АЕС загиблих та поранених немає Фото: Запорізька АЕС (uk.wikipedia.org)
Автор: Світлана Мащенко

Серед персоналу Запорізької АЕС, яку в ніч з 3 на 4 березня обстріляли окупаційні війська, втрат нема.

Про це повідомили в Держатомрегулювання.

Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений окупантами. У результаті обстрілів з артилерійської зброї промислового майданчика ЗАЕС завдано таких пошкоджень:

  • пошкоджено будівлю реакторного відділення енергоблоку № 1 ЗАЕС;
  • у район розміщення майданчика Сухого сховища відпрацьовано ядерного палива потрапило 2 артилерійські снаряди.

"Ступінь пошкоджень конструкцій та систем цих ядерних установок та їх вплив на безпеку потребує додаткових оцінок за результатами ретельних обстежень спеціальними службами експлуатуючої організації", - додали у відомстві.

Крім того через пожежу значних пошкоджень зазнала будівля учбово-тренувального центру, розміщена у безпосередній близькості до промислового майданчика ЗАЕС.

Оперативний персонал, який на момент захоплення російськими військами майданчика ЗАЕС знаходився на зміні, вимушений був продовжувати працювати на своїх робочих місцях більше доби.

На щастя, серед персоналу ЗАЕС загиблих та поранених немає. Частина персоналу на фоні стресу отримували медичну допомогу.

Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію попри тиск озброєних військових.

Стан енергоблоків наразі такий:

  • Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.
  • Енергоблок № 2: наразі працює для забезпечення власних потреб.
  • Енергоблок № 3: відключено від мережі, проводяться роботи з розхолодження ядерної установки та переведення в стан холодного зупину.
  • Енергоблок № 4: у роботі, електрична потужність збільшена до 825 МВт, продовжується навантаження енергоблока.
  • Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма фон знаходиться в межах нормальних показників.

Зазначимо, що раніше Давид Арахамія заявляв, що кадирівці застрелили кілька співробітників Запорізької АЕС.

Нагадаємо, що в результаті ворожого штурму Запорізької АЕС загинули троє українських військових.

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