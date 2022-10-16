Обрабатываем деревья и кустарники от вредителей без использования "химии": лучшие способы
Без обработки деревьев и кустарников вы рискуете потерять не только урожай, но и целый сад, ведь тля, клещи и другие вредители наносят реальный вред. Обычно садоводы прибегают к обработке разного рода покупной "химией", но это не обязательно.
Об этом идет речь на канале Дача. Сад і город.
Настой табака
Такое средство помогает против тли и медяниц.
Для опрыскивания возьмите на 10 л воды 2 л настоя табака (200 г махорки настаивайте двое суток на 10 л воды).
Добавьте 30-40 г растворенного в воде хозяйственного мыла и заливайте в опрыскиватель. Обработайте рано утром или поздно вечером.
Настой ботвы картофеля
Хорош против плодовых клещей и тли. 2 кг зеленой или 1 кг сухой ботвы залейте 10 л воды, настаивайте 4-5 часов, процедите.
Опрыскивайте сад в безветренную погоду вечером.
Настой луковой шелухи и чеснока
Используйте его против тли, медяниц и плодовых клещей. 200-300 г шелухи залейте 10 л воды, настаивайте 4-5 дней, процедите.
Однако еще лучшие результаты дает настой измельченных головок чеснока (200-300 г на 10 л воды).
Перед опрыскиванием разбавьте 1:10 водой, влейте 40 мл жидкого мыла.
Раньше мы писали, когда и как сажать "зимний" чеснок, чтобы получить обильный урожай в следующем году.
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