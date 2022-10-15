Когда и как сажать "зимний" чеснок, чтобы получить обильный урожай

Чеснок, посаженный на зиму, дает хороший урожай в следующем году. Но нужно знать определенные правила: подготовка, обработка, даты посадки и т. д.

Так как справиться с этой задачей – читайте ниже в материале Styler.

Когда сажать чеснок в 2022 году

Сажать овощ нужно за 35-45 дней до начала стабильных морозов. До наступления зимы и промерзания почвы чеснок успевает развить корневую систему длиной 10-12 см, однако зеленая поросль еще не появится. Оптимальное время посадки чеснока – с 20 сентября по конец октября, в зависимости от погодных условий региона.

По посевному календарю, в октябре благоприятными для посадок именно чеснока 26 и 27 октября.

Как подготовить грядку

Овощ рекомендуется сажать на участке, где раньше росла тыква, картофель, капуста, бахчевые культуры рядом с помидорами, перцем или баклажанами.

Грядка должна быть солнечная, ведь без достаточного количества света головки чеснока хорошо не разовьются. Важно помнить, что чеснок не любит кислые почвы. Если ваш участок кислый, грядку следует "раскислить" за несколько недель до внесения удобрений.

Кислотность почвы можно определить с помощью уксуса. Налить на горсть земли уксус столовый (3-15%). Если в составе почвы оптимальное или повышенное содержание извести (нейтральная и щелочная почва соответственно), то уксусная кислота вступит в реакцию и после смешивания с землей начнет выделять углекислый газ, проще говоря, "кипеть". Если извести недостаточно (кислая почва), то никакой реакции не произойдет.

Кислую почву нейтрализовать можно, добавив мел, известково-магниевые удобрения, золу. Повторяйте операцию каждые 3-4 года. С дождями и поливами известкование смывается и почва снова становится кислой.

Перед посадкой участок следует подпитать и внести удобрения в расчете на м2: 5-6 кг перегноя, 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли.

Разделайте участок плоскорезом, выровняйте граблями и полейте раствором медного купороса (1 ч. л. на 10 литров воды). Вносить удобрения на грядку можно не позднее чем за 2 недели до посадки чеснока. После отделки участка накройте его полиэтиленовой пленкой или агроволокном.

Как посадить овощ, подготовка к посадке

разберите головки на зубки;

отберите самые большие для посадки, отбраковав хилые и несвежие;

обеззаразьте зубчики в соляном растворе (3 ст. л. на 5 л воды, подержать две-три минуты);

окуните посадочный чеснок на минуту в раствор медного купороса (1 ч. л. на 10 л воды).

Чеснок под зиму высаживают в бороздки не глубже 10 см. Расстояние между ними – 20-25 см, расстояние между зубками – примерно 15-10 см, в зависимости от величины посадочного материала. Если вы вносили перегной при подготовке участка под чеснок, следует насыпать на дно бороздок небольшой слой песка (2-3 см) – это оградит зубки от гниения. После посадки участок нужно замульчировать (сухим торфом или деревянной стружкой).