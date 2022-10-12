Садим и ухаживаем за малиной осенью, чтобы получить щедрый урожай летом
Осенью можно и нужно рассаживать малину корневыми отростками, а также готовить уже взрослые кусты для зимовки. Ухоженный малинник – залог хорошего урожая ароматных ягод осенью.
Об этом пишет канал Дача. Сад і город.
Посадка ягодных кустов
В начале октября лучшее время для посадки малины корневыми отростками.
Для этого выбирают плодородный участок. Если земля истощена на 1 кв.м: 10 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата, 20 г калийного удобрения.
При посадке корневая шейка должна быть ниже поверхности земли, саженец хорошо поливают, землю утрамбовывают, чтобы исключить образование воздушных слоев в лунке.
Как подготовить малину к зиме
- Обрезка
Осенью нужно вырезать старые ветки, подрезать верхушки (приблизительно под свой рост), лишние боковые удалить. Оставить надо молодые самые мощные ветки.
- Подвязка
Все большие побеги обязательно зафиксируйте, даже если они расположены на одном кусте.
- Подкормка
За зиму и весной при таянии снега питательные вещества впитаются и сразу после пробуждения кустов они пойдут в рост.
Кроме того под зиму нужно утеплить почву в малиннике, например – засыпать стружкой. Это нужно, чтобы не подмерзли корни.
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