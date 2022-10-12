Садим и ухаживаем за малиной осенью, чтобы получить щедрый урожай летом

Осенью можно и нужно рассаживать малину корневыми отростками, а также готовить уже взрослые кусты для зимовки. Ухоженный малинник – залог хорошего урожая ароматных ягод осенью.

Об этом пишет канал Дача. Сад і город.

Посадка ягодных кустов

В начале октября лучшее время для посадки малины корневыми отростками.

Для этого выбирают плодородный участок. Если земля истощена на 1 кв.м: 10 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата, 20 г калийного удобрения.

При посадке корневая шейка должна быть ниже поверхности земли, саженец хорошо поливают, землю утрамбовывают, чтобы исключить образование воздушных слоев в лунке.

Как подготовить малину к зиме

Обрезка

Осенью нужно вырезать старые ветки, подрезать верхушки (приблизительно под свой рост), лишние боковые удалить. Оставить надо молодые самые мощные ветки.

Подвязка

Все большие побеги обязательно зафиксируйте, даже если они расположены на одном кусте.

Подкормка

За зиму и весной при таянии снега питательные вещества впитаются и сразу после пробуждения кустов они пойдут в рост.

Кроме того под зиму нужно утеплить почву в малиннике, например – засыпать стружкой. Это нужно, чтобы не подмерзли корни.