Обязательно сделайте это с вазонами летом, чтобы они пышно росли и цвели

Защитите растения от солнца

Обязательно защитите вазоны, стоящие на подоконниках, от прямых лучей активного летом солнца. Сделать это можно с помощью притенивания и способов может быть несколько.

Рулонные шторы

Наиболее удачным вариантом является использование рулонных штор или римских штор, которые можно подобрать к интерьеру комнаты и которые выглядят гораздо привлекательнее по сравнению с жалюзи.

Выберите светлые тона, чтобы свет проникал в помещение, а солнце – нет. Как вариант могут быть шторы с эффектом "день-ночь".

Выберите красивые светлые шторы (фото: instagram)

Калька

Цветоводы могут с помощью кальки затенить верхнюю или нижнюю часть окна. Данный материал не исключает проникновения в комнату солнечного света, но становится для растений менее интенсивным и агрессивным.

Флористическая пленка

Это, пожалуй, самое дешевое и доступное решение для защиты комнатных цветов от горящего летнего солнца. С помощью скотча флористическую пленку можно прикрепить к окну.

Приобретите специальную пленку (фото: instagram)

Важные нюансы ухода за растениями летом

Полив

Смена годовой температуры определяет водный режим комнатных растений. Частота и нормы полива зависят от влажности воздуха, комнатной температуры, сухости и освещения.

Влажность

Чтобы нормализовать влажность, утром открывайте окна. Постоянно у цветов ставьте миски с водой. И, конечно же, производите выборочные опрыскивания растений.

Так, растения с опушенными и рельефными листьями не опрыскиваются (фиалки, глоксинии, некоторые виды бегоний и т.п.). Однако можно брызгать рядом и ставить емкости с водой.

Подкормка

У большинства растений весна-лето – период вегетации. Поэтому для нормального развития растений, особенно для наступления и продолжительности цветения, необходимо подкармливать комнатные растения органическими и минеральными удобрениями.