Обов'язково зробіть це з вазонами влітку, щоб вони пишно росли і квітнули

Весняно-літній час для більшості рослин активний вегетаційний період. Але активне сонце може цьому не тільки завадити, а ще й пошкодити ваші вазони. Що ж треба зробити для кімнатних рослин влітку?
Про це пише Telegram Квіти і рослини.
Обов'язково захистіть вазони, які стоять на підвіконнях, від прямих променів активного влітку сонця. Зробити це можна за допомогою притінювання, і способів може бути кілька.
Найбільш вдалим варіантом є використання рулонних штор, або римських штор, які можна підібрати до інтер'єру кімнати і які виглядають набагато привабливіше порівняно з жалюзі.
Оберіть світлі тони, щоб світло проникало в приміщення, а сонце - ні. Як варіант можуть бути штори з ефектом "день-ніч".
Оберіть гарні світлі штори (фото: instagram)
Квітникарі можуть за допомогою кальки затінити верхню або нижню частину вікна. Даний матеріал не виключає проникнення в кімнату сонячного світла, але він стає для рослин менш інтенсивним і агресивним.
Це, мабуть, найбільш дешеве і доступне рішення для захисту кімнатних квітів від палючого літнього сонця. За допомогою скотчу флористичну плівку можна прикріпити до вікна.
Придбайте спеціальну плівку для притінення (фото: instagram)
Зміна річної температури визначає водний режим кімнатних рослин. Частота і норми поливу залежать від вологості повітря, кімнатної температури, сухості ґрунту та освітлення.
Щоб нормалізувати вологість, вранці відчиняйте вікна. Постійно біля квітів ставте миски з водою. І, звичайно ж, проводьте вибіркові обприскування рослин.
Так, рослини з опушеним і рельєфним листям не обприскуються (фіалки, глоксинії, деякі види бегоній тощо). Проте можна бризкати поруч і ставити ємності з водою.
У більшості рослин весна-літо - період вегетації. Тож для нормального розвитку рослин, а особливо для настання і тривалості цвітіння, необхідно підгодовувати кімнатні рослини органічними та мінеральними добривами.
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