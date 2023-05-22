Обов'язково зробіть це з вазонами влітку, щоб вони пишно росли і квітнули

Захистіть рослини від сонця

Обов'язково захистіть вазони, які стоять на підвіконнях, від прямих променів активного влітку сонця. Зробити це можна за допомогою притінювання, і способів може бути кілька.

Рулонні штори

Найбільш вдалим варіантом є використання рулонних штор, або римських штор, які можна підібрати до інтер'єру кімнати і які виглядають набагато привабливіше порівняно з жалюзі.

Оберіть світлі тони, щоб світло проникало в приміщення, а сонце - ні. Як варіант можуть бути штори з ефектом "день-ніч".

Оберіть гарні світлі штори (фото: instagram)

Калька

Квітникарі можуть за допомогою кальки затінити верхню або нижню частину вікна. Даний матеріал не виключає проникнення в кімнату сонячного світла, але він стає для рослин менш інтенсивним і агресивним.

Флористична плівка

Це, мабуть, найбільш дешеве і доступне рішення для захисту кімнатних квітів від палючого літнього сонця. За допомогою скотчу флористичну плівку можна прикріпити до вікна.

Придбайте спеціальну плівку для притінення (фото: instagram)

Важливі нюанси догляду за рослинами влітку

Полив

Зміна річної температури визначає водний режим кімнатних рослин. Частота і норми поливу залежать від вологості повітря, кімнатної температури, сухості ґрунту та освітлення.

Вологість

Щоб нормалізувати вологість, вранці відчиняйте вікна. Постійно біля квітів ставте миски з водою. І, звичайно ж, проводьте вибіркові обприскування рослин.

Так, рослини з опушеним і рельєфним листям не обприскуються (фіалки, глоксинії, деякі види бегоній тощо). Проте можна бризкати поруч і ставити ємності з водою.

Підживлення

У більшості рослин весна-літо - період вегетації. Тож для нормального розвитку рослин, а особливо для настання і тривалості цвітіння, необхідно підгодовувати кімнатні рослини органічними та мінеральними добривами.