"Народное" средство, которое убьет орхидею и другие комнатные растения
Среди популярных "народных" средств для комнатных растений существуют такие, которые на самом вредят зеленым друзьям. А некоторые из них даже токсичны и способны просто убить вазон, а особенно опасны они могут быть для орхидей.
О каком чудо-средстве идет речь - в материале Styler далее.
Речь идет о хозяйственном мыле
На просторах интернета можно найти советы обрабатывать овощи на огороде, комнатные растения, а также орхидеи раствором с серым 72% хозяйственным мылом.
Вроде бы это - прекрасный способ борьбы с вредителями. Но это не так, мыло - очень вредно для растений.
Почему такое средство не работает
Твердое мыло содержит натриевые соли, жирные масла и кислоты, иногда ароматизаторы и отбеливатели, и самое опасное - щелочь. При гидролизе образует сильное вещество, которое смертельно опасно для орхидей.
Специалисты рекомендуют запомнить раз и навсегда, что орхидеи не любят щелочь. Да и не только орхидеи. Применение мыла и других растений ничего хорошего и полезного не принесет.
На огороде большое количество мыльной воды, проникающей в землю, провоцирует сжигание корней и просто убивает все, что посажено.
Какие еще народные средства сомнительны или вредны
К таким можно отнести соль, соду, марганцовку, а также дрожжи.
Такие средства часто можно увидеть в рекомендациях. Конечно, с ними можно экспериментировать, но делать это нужно в меру. Так как соль и сода могут испортить состав почвы, марганцовка из-за содержания калия может навредить растениям, а дрожжи вытягивают из земли полезные элементы.
Раньше мы писали, какие комнатные растения можно выносить на улицу и когда это следует делать.
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