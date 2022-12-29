Что нужно обязательно сделать перед Новым годом: техники для привлечения успеха

Перед Новым годом многие из нас подводят черты и строят планы на грядущие 365 дней. Поэтому важно правильно настроится, чтобы привлечь успех в следующем году.

Как встретить 2023 год?

Сейчас многие задумываются о том: отмечать ли Новый год, правильно это или нет, в каком составе это лучше сделать, как подстроиться под комендантский час...

По словам психолога, правильного ответа на этот вопрос не существует и только вам решать, как именно вы его проведете. Важно помнить, что Новый год - это время приятных хлопот и волнений.

"Это время волшебных сюрпризов и новых встреч. Это тот праздник, который может вам подарить разрядку и переключить ваше внимание на приятные вещи", - говорить Алена Щербань.

Конечно же самым важным условием хорошего настроения на Новый год будет умение находить положительные стороны того, что у вас есть именно здесь и сейчас.

Подготовьтесь правильно

Важно правильно подвести итоги года и вернуть ценность году, который уходит из вашей жизни.

Подумайте, что вы сделали для себя важного и ценного в этом году. Как вы заботились о себе, что помогло вам измениться или как-то развиться.

Начните с письма благодарности уходящему году

Напишите, за что вы благодарны 2021 году. Даже если было много неудач и потерь, что бы не происходило, важно это сделать и увидеть тот опыт, который вы обрели.

Любой цикл нужно завершать благодарностью, тогда это не возвращается проекциями снова.

Фото: Алена Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Составьте список желаний

За пару дней дня до Нового года напишите список из 100 желаний. Звучит достаточно легко, но на практике только первые 10-20 желаний мозг подкидывает довольно резво, а потом будет яростно сопротивляться. После этого активно включается подсознание, которое поможет извлечь искренние желания. Эта техника помогает взглянуть на себя по-новому, переоценить приоритеты.

"Главное - будьте честным с самим собой. Важно, чтобы список отражал именно ваши душевные порывы и цели", - советует специалист.

Возьмите блокнот и начните писать желания которые хотелось бы осуществить (от "купить сумку" до "покорить Эверест"). Все самые абсурдные мечты и мелочи, о которых даже сказать вслух не смогли бы.

Вопросы в помощь: "Что хочу иметь?", "Что хочу уметь?», «Что хочу делать каждый день?", "Что хочу сделать хоть раз в жизни?".

"Выполнить свое первое желание из списка и зачеркнуть - это невероятный кайф. Пока вы не позволите себе озвучить свои настоящие желания, жизнь так и не сдвинется в их сторону", - подытожила психолог.