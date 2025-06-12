"Ограниченно годен": Андрей Кравченко рассказал о своем мобилизационном статусе

Артист объяснил, как сейчас у него дела с военно-учетными документами. Когда-то он 5 лет работал в ансамбле Государственной пограничной службы и даже имеет офицерское звание младший лейтенант запаса.

Как рассказал Кравченко, он считается как ограниченно годный к военной службе. Это означает, что его не могут призвать на передовую. Однако при необходимости он может выполнять обязанности в тыловых частях, штабах и тому подобное.

"Я с 2016 года ограниченно годен к военной службе. То есть это можно в тыловых частях", - сказал он.

Андрей Кравченко о своем мобилизационном статусе (скриншот)

Причиной такого статуса певец назвал серьезные проблемы со здоровьем. Из-за болезни ему даже пришлось отказаться от алкоголя. Поэтому он уже три года не употребляет спиртное.

"У меня действительно были проблемы со здоровьем. Если бы я сейчас не поддерживал бы, я, пожалуй, здесь с тобой бы не стоял", - отметил он.

Андрей объяснил, что заболевание у него серьезное и он не предпочитает вдаваться в детали.

"Если не лечиться постоянно, то болит", - отметил он.

В то же время певец добавил, что с военно-учетными данными у него все хорошо.

"Все вовремя подавал, то есть никаких моментов нет", - сказал он.



Напомним, в мае в комментарии ТСН артист признался, что не имеет брони от мобилизации. Также он отмечал, что не боится быть мобилизованным.

"Если хотел, я бы уехал из страны, не было бы никаких вопросов. Но я не боюсь и не волнуюсь - заберут меня или нет", - говорил он.

Андрей родом из Черниговской области. Свою сольную карьеру начал в 2022 году. Его часто сравнивают с Винником, который с начала вторжения живет в Германии.

Кравченко зато собирает полные залы в Украине и волонтерит, помогая ВСУ.

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