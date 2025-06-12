"Не употребляю три года". Андрей Кравченко объяснил, почему завязал с алкоголем

Украинский певец Андрей Кравченко, которого сравнивают с Олегом Винником , впервые рассказал о проблемах со здоровьем.

Из-за своей болезни артист уже 3 года не употребляет алкоголь. Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Славе Демину.

"Начало подкачивать здоровье у меня. Прямо на генетическом уровне. Я понял и врачи подсказали, что нужно с этим завязывать", - поделился певец.

Он объяснил, что ему начало становиться хуже. Точный диагноз называть не стал, но заметил, что при этом состоянии "клетки могут друг друга убивать".

"Это просто на генетическом уровне. Возможно, от нервов. Даже герпес может быть причиной этого заболевания. А алкоголь и сигареты обостряют все эти моменты. Я просто решил в один момент все полностью отбросить и себе не позволяю вообще", - рассказал Андрей.

Артист также признался, что был склонен к вредным привычкам в юности. Он мог легко начать курить и так же легко завязать. Он не исключает, что на такую особенность могли повлиять гены, а не только социум.

"У меня не было таких прямо алкоголиков каких-то в семье, но все могли крепко выпить: и дед, и отец, и второй дед. Тот, что второй дед, он всегда прислушивался к своему здоровью. Я больше вот, пожалуй, у него. Я как почувствовал, что мне уже нельзя курить и пить, то вообще уже не употребляю алкоголь три года", - поделился он.

Что известно об Андрее Кравченко

Украинский певец, композитор, и автор песен.

Родился 20 мая 1990 года в поселке Михайло-Коцюбинское Черниговской области.

Интерес к музыке проявлял с детства. Окончил КНУКИМ по специальности музыкальное искусство.

О своей личной жизни разговоров избегает, но в новом интервью подтвердил, что есть жена и сын.

Сольную карьеру начал в 2022-м, выпустив песню "Дети войны". Впоследствии вышли другие треки и альбом "Мадонна".

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Сотрудничает с бывшим концертным директором Олега Винника. Кстати, к сравнениям с исполнителем хита "Вовчица" Андрей относится равнодушно.

В то же время его задевают оскорбительные комментарии со стороны фанатов Олега. По мнению артиста, подобного не должно быть.

"Будучи на месте Олега, сказал бы: "Лера, не делай этого. Зачем ты это делаешь вообще? То есть я уверен, что он это все видит. Но дело тут в другом: тут мою честь и достоинство задевают. Я на это даже могу подать в суд", - подчеркнул он.

С начала полномасштабного вторжения также занимается помощью армии.

Ранее Кравченко в интервью РБК-Украина рассказал о своем отношении к артистам, которые "переобулись".