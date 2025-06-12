"Обмежено придатний": Андрій Кравченко розповів про свій мобілізаційний статус

Артист пояснив, як нині у нього справи з військово-обліковими документами. Колись він 5 років працював в ансамблі Державної прикордонної служби та навіть має офіцерське звання молодший лейтенант запасу.

Як розповів Кравченко, він рахується як обмежено придатний до військової служби. Це означає, що його не можуть призвати на передову. Проте за потреби він може виконувати обов'язки в тилових частинах, штабах тощо.

"Я з 2016 року обмежено придатний до військової служби. Тобто це можна в тилових частинах", - сказав він.

Андрій Кравченко про свій мобілізаційний статус (скриншот)

Причиною такого статусу співак назвав серйозні проблеми зі здоров'ям. Через хворобу йому навіть довелося відмовитися від алкоголю. Тому він вже три роки не вживає спиртне.

"В мене дійсно були проблеми зі здоров'ям. Якби я зараз не підтримував би, я, мабуть, тут з тобою б не стояв", - зазначив він.

Андрій пояснив, що захворювання в нього серйозне і він не воліє вдаватися в деталі.

"Якщо не лікуватися постійно, то болить", - зауважив він.

Водночас співак додав, що з військово-обліковими даними в нього все добре.

"Все вчасно подавав, тобто ніяких моментів немає", - сказав він.



Нагадаємо, у травні в коментарі ТСН артист зізнався, що не має броні від мобілізації. Також він зазначав, що не боїться бути мобілізованим.

"Якщо хотів, я б поїхав з країни, не було б жодних запитань. Але я не боюся і не хвилююся - заберуть мене чи ні", - казав він.

Андрій родом з Чернігівщини. Свою сольну кар'єру розпочав у 2022 році. Його часто порівнюють з Винником, який від початку вторгнення живе у Німеччині.

Кравченко натомість збирає повні зали в Україні та волонтерить, допомагаючи ЗСУ.

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