Некоторые iPhone не получат новые функции iOS 18: список телефонов

iOS 18 обещает стать одним из самых масштабных обновлений программного обеспечения для iPhone. Однако не все функции будут доступны на всех поддерживаемых смартфонах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac .

Apple Intelligence

Это главное нововведение: несмотря на то, что Apple Intelligence является одним из самых значительных дополнений в iOS 18, она ограничена для iPhone 15 Pro и Pro Max. Сюда входят такие функции:

Создание персональных эмодзи (Genmoji)

Создание изображений с помощью Image Playground

Инструменты написания текста с помощью искусственного интеллекта

Даже если вы приобрели текущую лучшую модель iPhone 15, вам все равно придется обновиться, чтобы получить доступ к новейшим и лучшим функциям iOS 18.

Apple Intelligence (фото: 9to5Mac)

Новая, улучшенная Siri с интеграцией ChatGPT

Технически это относится к разделу Apple Intelligence, но стоит выделить и отдельно: более мощная и функциональная Siri в iOS 18, включая ее интеграцию с ChatGPT, также будет ограничена iPhone 15 Pro и Pro Max.

Живые аудиозаписи в "Заметках"

Приложение "Заметки" получит ряд полезных обновлений в iOS 18, включая возможность создавать транскрипции записей, даже если звук записывается в режиме реального времени.

Живые аудиозаписи могут оказаться полезными во время рабочих совещаний или лекций в классе, поскольку вам больше не нужно будет лихорадочно делать заметки в таких ситуациях. Однако не все пользователи iOS 18 получат эту функцию, так как для нее требуется iPhone 12 или более поздняя модель.

Живые аудиозаписи в "Заметках" (фото: 9to5Mac)

Управление глазами

Вдохновленные технологией отслеживания глаз Vision Pro, в iOS 18 появилась функция специальных возможностей, позволяющая полностью управлять iPhone или iPad глазами. Для использования функции "Управление глазами" вам потребуется iPhone 12 или более поздняя модель, либо iPhone SE 3-го поколения.

Функция отслеживания глаз в iOS 18 (фото: 9to5Mac)

Улучшение диалогов в фильмах и сериалах

В прошлом году Apple представила функцию "Улучшение диалогов" для Apple TV 4K, которая позволяет лучше слышать речь в фильмах и сериалах, даже при наличии громкой музыки или звуковых эффектов.

В этом году улучшенная версия этой функции появится не только в tvOS 18, но и на iPhone и iPad с помощью iOS и iPadOS 18. Чтобы воспользоваться этой функцией, вам потребуется iPhone 11 или более новая модель.

Музыкальные ощущения

Приложение "Музыка" в iOS 18 практически изменилось, но есть пара улучшений. Одно из них - "Музыкальные ощущения", функция, которая синхронизирует вибромотор Taptic Engine iPhone с воспроизводимой песней, предлагая постукивания и вибрации в ритме мелодии.

Эта функция специальных возможностей очень интересна в использовании, но требует iPhone 12 или более поздней модели.