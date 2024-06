9 скрытых функций и изменений в iOS 18, о которых Apple умолчала на презентации

Одна из самых заметных изменений, на которую обратили внимание пользователи бета-версии iOS 18, - это появление новых тактильных "волн" по краям экрана iPhone. Они появляются всякий раз, когда вы нажимаете кнопки громкости или питания. Некоторые предполагают, что это может указывать на возможные планы Apple по созданию бескнопочного iPhone в будущем.

Это небольшая деталь, но она действительно добавляет приятную динамическую анимацию на экран при взаимодействии с ним.

design details in iOS 18 – display bezels expand to indicate when a button is being pressed pic.twitter.com/3VHGpsrfs4

Домашний экран в iOS 18 претерпевает серьезные изменения, начиная с базовой кастомизации. Теперь вы можете размещать значки приложений где угодно, скрывать подписи и даже менять цвет самих иконок.

Но во время презентации WWDC компания Apple упустила из виду одну интересную деталь. Длительное нажатие на значок приложения с виджетом позволит вам выбрать нужный вариант виджета прямо с главного экрана! Это значительно упрощает персонализацию рабочего пространства, и пользователи наверняка оценят эту функцию при обновлении до iOS 18.

Функция "Войти с Apple" уже давно упрощает регистрацию на различных сайтах и в приложениях. Однако раньше поделиться данными для входа с другого iPhone было нельзя из соображений безопасности.

Теперь ситуация изменилась. Новое приложение "Пароли" в iOS 18 позволяет делиться учетными записями "Войти с Apple" с другими пользователями через функцию "Группы". Процесс немного сложнее, но теперь вы сможете предоставить доступ к нужным аккаунтам членам семьи.

Еще одним преимуществом нового приложения "Пароли" является возможность создавать и делиться QR-кодами для Wi-Fi сетей. Теперь вы можете легко поделиться своим Wi-Fi с гостями: просто сгенерируйте QR-код и отправьте его тем, кому нужен доступ.

Поскольку QR-код сохраняется в приложении "Пароли" от Apple, вы сможете получить к нему доступ со всех своих устройств.

Apple наконец-то обновила приложение Календарь! Теперь в ежемесячном и дневном представлении вы увидите не только сами события, но и метки к ним, а также напоминания. Это позволяет с первого взгляда понять, чем занят ваш день, хотя, стоит признать, что читать мелкий текст бывает непросто.

В целом, нововведение радует. Особенно приятно, что теперь напоминания отображаются прямо в календаре, и вы можете их выполнять, не переходя в отдельное приложение.

All new monthly, daily, and weekly views in calendar let you see the names of events without needing to select a specific day. The day view also features a redesigned time thread. pic.twitter.com/M69qXiTTRh