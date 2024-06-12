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Простые советы, которые помогут вам изменить цвет и тему иконок приложений в iOS 18

Среда 12 июня 2024 17:00
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Простые советы, которые помогут вам изменить цвет и тему иконок приложений в iOS 18 Как кастомизировать цвета и темы приложений iPhone в iOS 18 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

На протяжении многих лет, чтобы придать приложениям iPhone уникальный внешний вид, требовались обходные пути или специальные приложения. Теперь iOS 18 позволяет по-настоящему менять цвета приложений iPhone, не только между светлыми и темными значками, но и выбирать пользовательские цвета.

О том, как поменять тему и цвет приложений в iPhone, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей в сфере Apple 9to5Mac.

Как изменить цвета и темы приложений iPhone с помощью iOS 18

  • Убедитесь, что на вашем iPhone установлена бета-версия iOS 18
  • Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране
  • Коснитесь "Изменить" в верхнем левом углу
  • Теперь выберите "Настроить"
  • Выберите между "Автоматически", "Темный", "Светлый" и "Тонированный"
  • Вы также можете выбрать между маленькими (по умолчанию) и большими значками приложений
  • Выбор оттенка позволяет изменить все цвета приложений iPhone на один выбранный

Важно запомнить, что в бета-версии вы можете изменить цвет приложения только для всех приложений, а не для отдельных.

Изменение цвета всех приложений с помощью функции оттенков в iOS 18 применяется как к собственным, так и к приложениям сторонних разработчиков в первой бета-версии.

Вот как выглядит изменение цвета приложений iPhone с темами:

Простые советы, которые помогут вам изменить цвет и тему иконок приложений в iOS 18

Как настроить изменение цвета приложений (фото: 9to5Mac)

Слева - темная тема, посередине - темная тема с большими значками, а справа - зеленая тема с оттенком:

Простые советы, которые помогут вам изменить цвет и тему иконок приложений в iOS 18

Как выглядит изменение цвета приложений (фото: 9to5Mac)

При выборе больших значков из меню настроек iOS 18 убирает названия приложений. Если вам нравится идея использования темного и светлого режима в зависимости от времени суток, выберите "Автоматически".

Напомним, что Apple официально представила iOS 18 со множеством новых функций.

Читайте также про 6 раздражающих функций в iPhone, которые с легкостью можно исправить.

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