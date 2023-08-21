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Ограниченная пригодность. Мобилизуют ли таких граждан и куда их отправят служить

Где могут служить ограниченно пригодные военнообязанные (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине продолжается всеобщая мобилизация граждан в связи с полномасштабным вторжением России в нашу страну. Во время военного положения и всеобщей мобилизации категории годности к военной службе могут отличаться от службы в армии в мирное время.

Существует ограниченная пригодность в военное время и юрист Дмитрий Дончак объяснил на страницах B2BConsult, могут ли мобилизовать такого человека и на какую службу его отправят.

Что такое "ограниченная пригодность"

Согласно пункту 20.3 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402, при медицинском осмотре военнослужащих и других контингентов ВЛК принимаются постановления такого содержания, в частности: "Ограниченно пригодный". 

Одновременно с постановлением ВЛК в индивидуальном порядке с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста, фактически выполняемой работы прошедшего медицинское освидетельствование, в постановлении в произвольной форме указывается, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу.

Где могут и не могут служить "ограниченно пригодные"

Военнослужащие, которые признаны ограниченно пригодными к военной службе, не могут служить в таких войсках:

  • Высокомобильные десантные войска
  • Десантно-штурмовые войска
  • Плавсоставе
  • Морской пехоте
  • Специальных сооружениях

Лица с таким статусом пригодны к службе

  • В частях (подразделениях) обеспечения
  • Военных комиссариатах
  • Военных учреждениях, организациях
  • Учебных заведениях

Также юрист подчеркивает, что прямого запрета для отправки ограниченно годного военнослужащего в часть, которая выполняет поставленные задачи на нуле или близко к нему, нет. И это связано с тем, что в законодательстве нет четкого определения "боевая часть".

Но и тут есть важный нюанс. В случае направления на фронт, должны быть соблюдены следующие условия:

1. Военнослужащий с ограниченной годностью не может быть направлен на службу в морскую пехоту и в десантно-штурмовые войска.

2. В постановлении ВЛК, которым была установлена ​​ограниченная пригодность, должно быть четко указано: какие виды службы, какие должности противопоказаны такому военнослужащему с учетом состояния его здоровья. 

3. Должность и вид службы должны быть связаны с деятельностью обеспечения воинской части. То есть не может быть должность стрелок, гранатометчик и т.д. При этом вас не могут направить на выполнение работ, связанных с физическим трудом: обустройство блиндажей, окопов и т.д.

Если нарушено хотя бы одно правило из трех, юрист рекомендует подавать письменный рапорт на имя командира части и просить перевести на должность, соответствующую состоянию здоровья.

Также можно обратиться на горячую линию Минобороны с жалобой.

Кстати, ранее мы писали о том, почему сейчас так много повесток вручается на улице.

А еще рассказывали о том, что украинцам могут предложить альтернативу мобилизации в армию.

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