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Кабмін затвердив взаємне визнання посвідчень водія між Україною та ОАЕ

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Середа 09 червня 2021 13:50
Кабмін затвердив взаємне визнання посвідчень водія між Україною та ОАЕ Фото: українське водійське посвідчення визнали в ОАЕ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України затвердив меморандум між Міністерством внутрішніх справ України та МВС Об'єднаних Арабських Еміратів. Документ передбачає взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

Рішення прийняте на засіданні уряду 9 червня.

Відповідно до меморандуму, обмін посвідчень здійснюється без необхідності проходження відповідного практичного та теоретичного іспитів.

Нагадаємо, з 1 червня Італія перестала визнавати українські водійські посвідчення.

Водночас у МВС заявляли, що Україна та Італія мають продовжити угоду про взаємне визнання водійських посвідчень вже у червні цього року.

Додамо, українці отримали змогу обміняти свої водійські права в Британії без іспитів.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України попередило про можливе припинення видачі водійських посвідчень.

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