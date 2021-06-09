Кабмін затвердив взаємне визнання посвідчень водія між Україною та ОАЕ

Кабінет міністрів України затвердив меморандум між Міністерством внутрішніх справ України та МВС Об'єднаних Арабських Еміратів. Документ передбачає взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

Відповідно до меморандуму, обмін посвідчень здійснюється без необхідності проходження відповідного практичного та теоретичного іспитів.

Нагадаємо, з 1 червня Італія перестала визнавати українські водійські посвідчення.

Водночас у МВС заявляли, що Україна та Італія мають продовжити угоду про взаємне визнання водійських посвідчень вже у червні цього року.

Додамо, українці отримали змогу обміняти свої водійські права в Британії без іспитів.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України попередило про можливе припинення видачі водійських посвідчень.