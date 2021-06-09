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В Україні спростили видачу водійських прав переселенцям без прописки

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Києва, Середа 09 червня 2021 11:45
В Україні спростили видачу водійських прав переселенцям без прописки Фото: переселенці без прописки можуть отримати водійські права (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ спростили видачу водійських прав переселенцям без прописки. Відповідна постанова Кабінету міністрів напередодні набрала чинності.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС.

Повідомляється, що тепер сервісні центри МВС реєструють авто і видають посвідчення водія всім внутрішньо переміщеним особам.

Прийняті зміни передбачають можливість переселенцям без зареєстрованого основного місця проживання отримувати в сервісних центрах МВС наступні послуги:

  • складати іспити на право керування транспортними засобами;
  • обмінювати і відновлювати водійське посвідчення;
  • реєструвати та перереєструвати транспортні засоби.

У такому випадку до пакету документів додатково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання. Також адміністратору сервісного центру МВС можна пред'явити довідку в електронному форматі через додаток "Дія".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада планує спростити оформлення українських паспортів з відміткою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, переселенцям хочуть дозволити отримувати пенсії у відділеннях "Укрпошти".

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