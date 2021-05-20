Українці можуть обміняти водійські права в Британії без іспитів

У Великобританії з сьогоднішнього дня, 20 травня, можна обміняти українські водійські права на британський документ без проходження іспитів. Найближчим часом Україна введе аналогічні умови для британських водіїв.

За словами глави МВС Арсена Авакова, Україна включена до переліку так званих "певних країн", згідно з актом "The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021", який набув чинності з 20 травня.

"Сьогодні набуває чинності документ "The Driving Licences Order 2021", згідно з яким кожен громадянин України, який проживає у Великобританії, зможе обміняти своє водійське посвідчення на аналогічний документ Великобританії без іспитів. Найближчим часом введемо аналогічні умови для британських водіїв в Україні", - заявив Аваков.

У МВС зазначають, що з моменту переїзду до Великобританії і протягом 12 місяців дозволяється керувати автомобілем на підставі українських прав без необхідності їх обміну. Після цього терміну водієві потрібно обміняти своє посвідчення. При цьому права можна обміняти як до, так і після закінчення зазначеного терміну.

Інформація про процедури обміну водійських посвідчень доступна за посиланням: https://www.gov.uk/exchange-foreign-driving-licence.