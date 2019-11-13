Обмін тричі зривали: зворушлива історія танкіста, якого захопили в полон біля ДАП (відео)

Бойовики на Донбасі майже 5 років тримають в полоні українського військового, командира танка Богдана Пантюшенка. Дружина бійця Вікторія розповіла, як окупанти захопили її коханого та через що йому довелося пройти. Про це передає 24 канал.

До початку російської військової інтервенції на Сході України Богдан працював програмістом. У 2014 році його мобілізували до 1-ї окремої танкової бригади.

Військовий Богдан Пантюшенко вирушив на фронт у 2014 році (Фото: 24tv.ua)

У січні 2015-го Пантюшенко виконував бойові завдання поблизу Донецького аеропорту, і під час запеклого бою із супротивників коло Путилівського мосту бойовики підбили танк, командиром якого був Богдан і захопили екіпаж у полон.

Вікторія згадала, як розмовляла з чоловіком напередодні - 18 січня. Богдан вранці сказав, що у нього все добре і домовився зателефонувати ввечері.

Військовий Богдан Пантюшенко зі своєю дружиною Вікторією (Фото: facebook.com/viktoria.pantiushenko)

Однак замість цього пролунав дзвінок від невідомого, який назвав себе "отаманом війська донського" і заявив, що Пантюшенко в полоні.

Спочатку в СБУ Богдана вважали зниклим безвісти. Через деякий час з'явилося відео пропагандистів про "базу козачків", де тримали в полоні та катували бійців ЗСУ. Через 3 місяці військовополонених забрали у захоплене приміщення СБУ, потім Богдана перевели в Макіївську колонію і в Донецьке СІЗО №5. У серпні 2019-го "ДНРівці" "засудили" танкіста на 18 років ув'язнення, закидаючи йому терористичну діяльність.

Пантюшенко тричі потрапляв у списки на обмін, але кожного разу в останній момент все зривалося.

Вікторія розповіла, що продовжує сподіватися на повернення чоловіка з полону і наголосила, що ніхто не має права здаватися.

Військовий Богдан Пантюшенко в полоні бойовиків вже майже 5 років (Фото: 24tv.ua)

"Тому що, якщо хтось здається, то другій половинці дуже важко. Тому ми домовилися, що ніхто не впадає в депресію. Якщо тримається він - тримаюся і я", - розповіла вона.

Спілкуватися з чоловіком Вікторії вдається тільки при не частому листуванні та телефонних дзвінках.

Відео: Військовий Богдан Пантюшенко в полоні бойовиків вже майже 5 років