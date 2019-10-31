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У "ДНР" заявили про готовність до обміну полоненими за формулою "52 на 85"

Новини » Політика     31.10.2019 - 14:13
У "ДНР" заявили про готовність до обміну полоненими за формулою "52 на 85"
Фото: Дарина Морозова (twitter.com IANovorossia)

У "ДНР" повідомили, що ОБСЄ перевірить списки учасників обміну після офіційного підтвердження згоди сторін

"Уповноважена з прав людини "ДНР" Дарина Морозова заявила, що бойовики готові до обміну полоненими з Україною за формулою "52 на 85". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше Морозова заявляла, що Україна підтвердила перебування в себе 82 прихильників "ДНР", а бойовики, в свою чергу готові віддати 50 українських силовиків.

"На даний момент українська сторона нам підтвердила 85 чоловік, і ми українській стороні підтвердили 52 людини", - сказала Морозова.

"Омбудсмен "ДНР" додала, що координатор від ОБСЄ Тоні Фріш погодився перевірити списки учасників чергового етапу обміну, але після офіційного підтвердження згоди всіх сторін.

Нагадаємо, Російська Федерація та Україна обговорюють можливість нового обміну полоненими, проте узгодженої дати поки немає. На сьогодні триває робота по підготовці нового обміну полоненими.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що анонсований обмін полоненими з Росією буде включати три групи людей. Він також зазначив, що обмін знаходиться на вирішальному етапі.

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