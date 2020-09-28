У Києві спіймали "колекторів", які вимагали неіснуючі борги

У Києві спіймали шахраїв, які удавали з себе колекторів (колаж: РБК-Україна)

У Києві спіймали банду шахраїв, які працювали під виглядом колл-центру

У Києві виявили та зловили групу шахраїв, які працювали під виглядом колл-центрів. Аферисти телефонували громадянам з погрозами та вимогами повернути неіснуючі борги. Правоохоронцям вдалося припинити роботу двох таких "колл-центрів", передає "Вечірній Київ".

Як повідомляється, кияни почали масово повідомляти про випадки спроби вибивання неіснуючих боргових зобов'язань. В поліцію надійшли повідомлення про погрози від нібито колекторських служб з вимогами повернути неіснуючі борги.

"Виявлено кілька законспірованих колл-центрів, з яких телефонували громадянам з погрозами та вимогами повернути неіснуючі борги. Дзвінки надходили й до людей, які не мали ніякого юридичного відношення до таких фінансових зобов'язань. Вже встановлено близько 60 людей, які там працювали та безпосередньо дзвонили людям. Зараз їх допитали й проводяться необхідні слідчі дії", - повідомив глава столичних правоохоронців Андрій Крищенко.

Слідчі вилучили комп'ютерну техніку, телефони, чорнові записи з персональними даними та готівку. Співробітникам таких "колл-центрів", загрожує до 8 років в'язниці.

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