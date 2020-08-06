Банкомат видав фальшиві купюри: ПриватБанк потрапив в гучний скандал

ПриватБанк попав в скандал (колаж: РБК-Україна)

Банкомат ПриватБанку видав пенсіонерці сувенірні гроші

ПриватБанк потрапив в скандал через фальшиві купюри, які отримала пенсіонерка в одному з банкоматів Львова. Причому сума, на яку обдурили жінку, досить солідна - 4200 гривень.

Кричущий інцидент трапився 4 серпня в банкоматі на проспекті Чорновола поруч з ТЦ "Арсен". Скаргу на фінустанову написала дочка постраждалої жінки Юлія на сторінці відгуків ресурсу "Мінфін".

"4 серпня моя мама пенсіонер зняла в банкоматі ПриватБанку в м. Львові на проспекті Чорновола (ТЦ "Арсен") 4200 грн. Усі купюри були фальшивими (написано на них сувенірний банк)! Мама в'язала кошти в гаманець, а ввечері вдома виявила, що вони фальшиві! " - пише дівчина.

Юлія прийшла до висновку, що гроші туди кладуть працівники ПриватБанку, значить саме банк займається шахрайством.

У банку відповіли на скаргу Юлії. Там запевнили, що всі купюри ретельно перевіряють.

"Ми проводимо перевірку купюр, якими інкасуються наші банкомати, щоб виявити такі номінали, котрі не можуть бути в подальшому використані клієнтом. На жаль, зазначених у відгуку даних недостатньо, щоб детально розглянути описану ситуацію. Щоб перевірити інформацію, ми запросили ваші контакти в особистому повідомленні", - написали співробітники банку.

Раніше ПриватБанк потрапив в скандал через переведення на картку. Гроші не приходь тижнями.

Також ми публікували важливе попередження про те, що клієнти ПриватБанку можуть стати жертвами шахраїв.