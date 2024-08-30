Последний телохранитель Майкл Джексона заговорил о том, что держал в тайне: "Он не просто умер"

Последним телохранителем певца Майкла Джексона, который умер в 2009 году, был Билл Уитфилд. И сейчас мужчина решился раскрыть неизвестные факты об артисте.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в разговоре с изданием The Sun телохранитель высказался о том, почему мог умереть Джексон.

"Он никогда бы не причинил вреда ребенку"

Известно, что мужчина стал охранником Джексона в 2006 году, уже после скандальных обвинений Джексона в педофилии. Когда Уитфилд брался за работу, он не был уверен, что Майкл действительно не виновен. Однако вскоре его сомнения рассеялись.

"Он был очень печален. Все было по-другому, он только что пережил несколько испытаний. Как и все, я слышал все эти истории до того, как начал работать на него, поэтому было бы вполне нормально, если бы я начал сомневаться в ситуации", - признался телохранитель.

"Я внимательно следил за ним и его окружением, за тем, как он общался со своими детьми и другими людьми. Я никогда не хотел верить в эти вещи, но я определенно был начеку, уделял особое внимание, потому что я не знал его, пока не начал работать на него", - отметил он.

Постепенно Билл понял, что певец совсем не такой, каким его многие представляют. Он видел его уязвимость и проживал с ним немало сложных моментов.

"Мне просто жаль, что он не прожил достаточно долго, чтобы рассказать свою версию истории и дать людям возможность лучше понять, кем он был. Он никогда бы не причинил вреда ребенку. Это был не тот человек, которого я знал", - заявил Уитфилд.

"Однажды он сказал, что скорее перережет себе вены, чем причинит вред ребенку. Поэтому я знаю, что эти обвинения были для него обидными. Я могу сказать, что это изменило его", - добавил он.

Майклу Джексону могло бы исполниться 66 лет (фото: Getty Images)

Почему умер Майкл Джексон

В марте 2009 года, после всех скандалов и обвинений, Майкл все же решился на новое турне. Он начал много репетировать, а на фоне постоянного стресса начал еще больше себя утомлять.

И за три недели до начала концертов Джексон умер. Его телохранитель считает, что "кто-то действительно мог совершить ошибку". Как известно, в смерти Майкла винят его врача, который вколол ему слишком большую дозу лекарственных препаратов.

"Я пытался поразмыслить над тем, могло ли это быть сделано намеренно. Но мысль о том, что (это случилось) от чьих-то рук преднамеренно, меня не волнует. Меня часто спрашивали, что, по моему мнению, его убило. И я рассказывал людям много всего. И это касается многих из нас", - заявил охранник.

"Было так много людей, которые не просто хотели быть рядом с ним, но и было так много людей, которые чего-то хотели от него. И это может быть подавляющим. Он определенно был в стрессе. А стресс убивает", - сказал он.

По мнению Уитфилда, он хочет верить в то, что Джексон оказался в лучшем месте.

"Мне нравится (думать), что он не просто умер, он ушел. Он покинул это место, этот мир, ради лучшего места, потому что покой, в котором он нуждался, он никогда не получит в этой жизни", - признался телохранитель.

Он отметил, что не сразу поверил в смерть Джексона. 25 июня 2009 года он получил немало телефонных звонков. И все спрашивали, действительно ли не стало певца.

"И сначала я не поверил, потому что однажды мы ехали по Вирджинии, и по радио объявили, что Майкл Джексон скончался. А он был на заднем сиденье машины, и я смотрел прямо на него. И я сказал: "Мистер Джексон, вы слышали, они сказали, что вы умерли?". И он сказал: "О, я постоянно это слышу", - вспомнил охранник.

Охранник Джексона высказался о его смерти (фото: Getty Images)

Чем Джексон запомнился телохранителю

Телохранитель вспоминает о Майкле как о хорошем друге. Однако он отмечает, что певец, в первую очередь, был его начальником. И Джексон нередко заставлял его нервничать.

"Он доверял мне даже самое дорогое, что у него было - его дети. Хотя я и считал его своим другом, он все равно был моим начальником. И он действовал мне на нервы. Я уверен, что любой, у кого был начальник или руководитель, в какой-то момент злился", - вспомнил Билл.

У Джексона были свои капризы. Иногда он мог разражаться из-за пустяков. Также певец любил длительные поездки. Так, считает телохранитель, Майкл мог пытаться справиться со стрессом.

"Ему нравилось совершать длительные поездки в три-четыре утра. И мы просто ездили, будь-то вверх и вниз по бульвару Лас-Вегаса или куда-то еще в сельскую местность, где мы оказывались. Он просто хотел ехать и смотреть на окружающий мир, никуда не торопясь. Я знаю, что он с чем-то справлялся или через что-то проходил, и он совершал эти длительные поездки к своим мыслям", - отметил последний охранник артиста.