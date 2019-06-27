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Обіцяють звільнити завтра: одного з українських полонених знайшли в "Миротворці"

STYLERЖиття    27.06.2019 - 15:49
Обіцяють звільнити завтра: одного з українських полонених знайшли в "Миротворці"
Звільнення полонених на Донбасі - один з військових у базі "Миротворця" (колаж РБК-Україна)

Військовополонений перебуває в "Миротворці" з 2016 року

Українські військовополонені на Донбасі будуть звільнені вже завтра, 28 червня. Стали відомі імена чотирьох військових, які з 2016 по 2019 роки були взяті в полон окупантами і перебувають на території так званих "Л/ДНР". Нещодавно з'ясувалося, що один з них занесений до бази "Миротворця".

Це 30-річний Великий Дмитро Миколайович, який потрапив у полон 11 вересня 2016 року. За "здійснення терористичної діяльності" у 2017 році "суд ЛНР" виніс військовому вирок у вигляді 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що в "Чистилищі" "Миротворця" українського військового звинувачують в дезертирстві за те, що він самовільно покинув військову частину в Павлограді Дніпропетровської області.

Обіцяють звільнити завтра: одного з українських полонених знайшли в &quot;Миротворці&quot;

Одного з полонених знайшли у базі "Миротворця" (фото: myrotvorets.center)

При цьому датою ймовірного зникнення Дмитра Великого з військової частини в Павлограді значиться 9 червня 2016 року, а в полон, згідно з даними окупантів, він потрапив 11 вересня 2016 року.

Окрім Дмитра Великого завтра будуть звільнені з полону також 33-річний Яків Веремейчик (у полоні з 25 травня 2018 року), 54-річний Едуард Міхеєв (потрапив у полон 16 жовтня 2017 року) та 34-річний Максим Горіянов (у полоні з 22 травня 2015 року).

Обіцяють звільнити завтра: одного з українських полонених знайшли в &quot;Миротворці&quot;

Звільнення полонених на Донбасі - список військових (фото: facebook.com)

До слова, у мережу потрапило відео знищення російського снайпера під Донецьком.

Також ми писали про те, що військовий ЗСУ одружився прямо в реанімаційній палаті лікарні імені Мечникова в Дніпрі. Його дружина знаходиться на п'ятому місяці вагітності.

Раніше повідомлялося про те, що трагічно загинув заступник командира "Азова" Ігор Прозапас з позивним "Кіхот".

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