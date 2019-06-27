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Стало відомо, кого саме відпустять з полону на Донбасі

Новини » Політика    27.06.2019 - 13:53
Стало відомо, кого саме відпустять з полону на Донбасі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Яків Веремейчик, Едуард Міхєєв, Максим Горіянов, Дмитро Великий будуть звільнені

Українські полонені Яків Веремейчик, Едуард Міхєєв, Максим Горіянов, Дмитро Великий будують завтра звільнені. Імена українців назвали в ефірі "112 Україна".

  • Яків Веремейчик, звинувачений нібито в застосуванні заборонених методів ведення війни.
  • Едуард Міхєєв, засуджений в невизнаній ЛНР до 12 років за "державну зраду".
  • Максим Горіянов, засуджений в невизнаній ДНР до 15 років за сприяння "терористичної діяльності".
  • Дмитро Великий, засуджений до 15 років за "терористичну діяльність".

Їх вже завтра доставлять до Мінська.

Стало відомо, кого саме відпустять з полону на ДонбасіФото: імена українців, яких звільнять (facebook.com)

РБК-Україна писало, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" дали згоду на звільнення чотирьох утримуваних українців.

Відзначимо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявляв, що всім учасникам процесу обміну ув'язненими між Росією і Україною варто запастися терпінням. У Кремлі пропонували Києву закриті переговори щодо обміну ув'язненими.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що питання звільнення полонених українців є одним з найважливіших.

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