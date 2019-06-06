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Весілля в реанімації: тяжко поранений воїн ЗСУ одружився прямо в палаті (фото)

STYLERЖиття    06.06.2019 - 22:56
Весілля в реанімації: тяжко поранений воїн ЗСУ одружився прямо в палаті (фото)
Військовий ЗСУ одружився в реанімаційній палаті (фото: колаж РБК-Україна)

Після коми поранений боєць ЗСУ відразу ж одружився

Військовий ЗСУ одружився прямо в реанімаційній палаті лікарні імені Мечникова в Дніпрі. Дружина Олександра Беспалого знаходиться на п'ятому місяці вагітності. Про це повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

Олександр Беспалов знаходиться в реанімації більше15 днів. При цьому одинадцять днів він був у комі. Куля, яка прошила око, зупинилася біля потиличної кістки.

Весілля в реанімації: тяжко поранений воїн ЗСУ одружився прямо в палаті (фото)

Військовий ЗСУ одружився в реанімаційній палаті (фото: Facebook/Юрій Скребець)

Боєць переніс важку операцію. Від нього відключили апарат штучної вентиляції легенів, і він зміг самостійно дихати. Він ворушить губами. Перше, що йому сказала наречена Аня: "Пора одружитися".

Весілля в реанімації: тяжко поранений воїн ЗСУ одружився прямо в палаті (фото)Весілля в реанімації: тяжко поранений воїн ЗСУ одружився прямо в палаті (фото)

Військовий ЗСУ одружився в реанімаційній палаті (фото: Facebook/Сергій Риженко)

Користувачі мережі також прокоментували весілля молодих.

  • Довгих років життя і любові один до одного, вітаю вас з одруженням;
  • Одужуй хлопець. Удачі Вам!
  • Низький Вам уклін, доктор! Щастя і любові на довгі літа!
  • Вклоняюся вам та вашим колегам за неймовірно людську працю!

Весілля в реанімації: тяжко поранений воїн ЗСУ одружився прямо в палаті (фото)

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що двоє українських воїнів героїчно загинули на Донбасі. Загинув Едуард Лазарєв, 1970 року народження і Владислав Береговий, 1996 року народження. У Владислава залишилася дружина з маленьким сином.

Раніше повідомлялося про те, що трагічно загинув заступник командира "Азова" Ігор Прозапас з позивним "Кіхот".

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