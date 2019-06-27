Обещают освободить завтра: одного из украинских пленных нашли в "Миротворце"

Освобождение пленных на Донбассе - один из военных в базе "Миротворца" (коллаж РБК-Украина)

Военнопленный находится в "Миротворце" с 2016 года

Украинские военнопленные на Донбассе будут освобождены уже завтра, 28 июня. Стали известны имена четырех военных, которые с 2016 по 2019 годы были взяты в плен оккупантами и находятся на территории так называемых "Л/ДНР". Недавно выяснилось, что один из них внесен в базу "Миротворца".

Это 30-летний Великий Дмитрий Николаевич, который попал в плен 11 сентября 2016 года. За "осуществление террористической деятельности" в 2017 году "суд ЛНР" вынес военному приговор в виде 15 лет лишения свободы.

Отметим, что в "Чистилище" "Миротворца" украинского военного обвиняют в дезертирстве за то, что он самовольно покинул военную часть в Павлограде Днепропетровской области.

Одного из пленных нашли в базе "Миротворца" (фото: myrotvorets.center)

При этом датой предполагаемого исчезновения Дмитрия Великого с военной части в Павлограде значится 9 июня 2016 года, а в плен, согласно данным оккупантов, он попал 11 сентября 2016 года.

Кроме Дмитрия Великого завтра будут освобождены из плена также 33-летний Яков Веремейчик (в плену с 25 мая 2018 года), 54-летний Эдуард Михеев (попал в плен 16 октября 2017 года) и 34-летний Максим Гориянов (в плену с 22 мая 2015 года).

Освобождения пленных на Донбассе - список военных (фото: facebook.com)

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