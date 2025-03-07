Как получить бесплатные бонусы в отелях, авиакомпаниях и ресторанах: хитрости для туристов

Бесплатный завтрак в отеле, повышенный класс в самолете или бонусный коктейль в ресторане - все это вполне реально, если знать, как правильно попросить. А некоторые бонусы вообще достаются тем, кто просто проявит немного обаяния и уверенности.

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Отели: как получить больше, чем забронировал

Большинство крупных отелей предлагают программы лояльности, которые дают гостям приятные бонусы. Например, у Premier Hotels and Resorts есть программа Premier Club, участники которой получают скидки, поздний выезд и даже повышенную категорию номера.

Кроме того, Booking.com предлагает программу Genius, открывающую доступ к скидкам, бесплатным завтракам и улучшенным номерам. Чтобы воспользоваться этими преимуществами, достаточно зарегистрироваться и бронировать через личный аккаунт.

Но даже если вы не являетесь участником программы, можно просто вежливо спросить о возможности улучшения условий - часто персонал идет навстречу гостям, особенно в периоды низкого сезона.

Если же у вас есть особый повод, например, день рождения или годовщина, обязательно скажите об этом при регистрации - отели часто делают приятные сюрпризы своим гостям!

Авиакомпании: путешествуйте с комфортом без переплат

Многие авиакомпании имеют бонусные программы для часто летающих пассажиров. За каждый перелет вы получаете мили, которые можно обменять на бесплатные билеты или повышение класса. Чтобы стать участником, достаточно зарегистрироваться на сайте авиакомпании и указывать свой номер в бронированиях.

Также некоторые банки предлагают кредитные карты, которые позволяют накапливать мили за повседневные покупки. Но есть еще один секрет: если вы видите, что в самолете есть свободные места в бизнес-классе, попробуйте вежливо спросить у стюардессы, есть ли возможность пересадиться.

Иногда, если вы выглядите презентабельно и улыбаетесь, удача может быть на вашей стороне! А еще не забудьте о волшебной фразе: "Есть ли сегодня какие-то специальные предложения для пассажиров?" - часто авиакомпании раздают бонусы тем, кто просто о них спросит.

Общение с работниками отеля может дать вам новые бесплатные бонусы и преимущества (фото: Freepik.com)

Рестораны: как получить угощение бесплатно

Рестораны также щедры на бонусы для своих клиентов, особенно для постоянных посетителей или в особые моменты. Например, если вы празднуете день рождения или романтическое событие, многие заведения угощают десертом или коктейлем.

Кроме того, некоторые рестораны имеют программы лояльности: после нескольких посещений вы можете получить бесплатное блюдо или скидку. Поэтому не стесняйтесь спрашивать персонал о таких возможностях или проверять информацию на сайте заведения.

Также есть простой лайфхак: если вы вежливо похвалите блюдо или скажете, что в этом ресторане празднуете важное событие, шансы получить приятный бонус возрастают. Дружеский разговор с официантом также может принести неожиданные привилегии - иногда даже бесплатный бокал вина!

Секреты опытных путешественников

Чтобы получать максимум бонусов в путешествиях, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Во-первых, всегда регистрируйтесь в программах лояльности отелей, авиакомпаний и ресторанов - это откроет вам доступ к эксклюзивным скидкам.

Во-вторых, следите за акциями: подписка на рассылки поможет получать выгодные предложения раньше других.

В-третьих, не стесняйтесь спрашивать о бонусах - многие компании не рекламируют свои специальные предложения, но с удовольствием предоставляют их тем, кто проявляет инициативу.

А еще стоит чаще улыбаться и быть доброжелательными - персонал гораздо охотнее сделает приятный бонус для приятного человека! И не забывайте: мир любит тех, кто умеет просить - главное, делать это с уважением и искренней улыбкой.

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