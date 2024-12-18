Объемный пуховик и пальто тедди - тренды верхней одежды на зиму 2025: как их носит Настя Каменских

Как и многие украинские инфлюенсеры и знаменитости, артистка имеет свой собственный стиль и старается следовать модным трендам. Она часто делится со своими подписчиками в соцсети Instagram снимками как в повседневных и стритстайл луках, так и образами со съемок и различных мероприятий.

Пуховик

Объемные пуховики продолжают быть в моде в зимнем сезоне. Благодаря широкому крою и большому количеству утеплителя, такие пуховики идеально защищают от морозов и ветра, а также помогут создать стильный и современный образ.

Настя Каменских для зимы 2025 выбрала объемный пуховик темно-зеленого оттенка. Под него она надела белый свитер с высоким горлом, а также серые джинсы широкого кроя.

Завершить образ певица решила рыжими уггами на платформе, а также коричневой сумкой из замши.

Образ на зиму 2025 (фото: instagram.com/nkblog)

Пальто тедди

Пальто тедди - это еще один тренд, который продолжает набирать популярность. Оно ассоциируется с мягкостью и уютом, напоминает текстуру плюшевых игрушек, что делает его идеальным для холодных зим.

Такую верхнюю одежду шьют из шерсти или специального материала, напоминающего плюш. Пальто тедди обычно имеет свободный крой, который позволяет носить его с многослойными нарядами и выглядит стильно.

Для повседневного лука украинская певица выбрала голубые джинсы и свитер молочного оттенка с высокой горловиной и молнией. Образ она дополнила светло-бежевым пальто тедди.

Завершала лук коричневая сумка из замши - еще один тренд этой зимы. Ее Каменских украсила декором в виде брелока с собачкой. Отметим, что обвес на сумке - еще один модный прием. Многие дизайнеры на своих показах уже продемонстрировали, что сумки можно украсить украшениями, которые вешают на шею, брелоками, ключницами, карабинами с подвесом, шнурками, бантиками, заколками для волос.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)