Об'ємний пуховик та пальто тедді - тренди верхнього одягу на зиму 2025: як їх носить Настя Каменських

Як і багато українських інфлюенсерів і знаменитостей, артистка має свій власний стиль і намагається слідувати модним трендам. Вона часто ділиться зі своїми підписниками в соцмережі Instagram світлинами як у повсякденних і стритстайл луках, так і образами зі зйомок і різних заходів.

Пуховик

Об'ємні пуховики продовжують бути в моді в зимовому сезоні. Завдяки широкому крою і великій кількості утеплювача, такі пуховики ідеально захищають від морозів і вітру, а також допоможуть створити стильний і сучасний образ.

Настя Каменських для зими 2025 обрала об'ємний пуховик темно-зеленого відтінку. Під нього вона одягла білий светр з високим горлом, а також сірі джинси широкого крою.

Завершити образ співачка вирішила рудими уггами на платформі, а також коричневою сумкою із замші.

Образ на зиму 2025 (фото: instagram.com/nkblog)

Пальто тедді

Пальто тедді - це ще один тренд, який продовжує набирати популярність. Воно асоціюється з м'якістю і затишком, нагадує текстуру плюшевих іграшок, що робить його ідеальним для холодних зим.

Такий верхній одяг шиють із вовни або спеціального матеріалу, що нагадує плюш. Пальто тедді зазвичай має вільний крій, який дає змогу носити його з багатошаровими вбраннями та має стильний вигляд.

Для повсякденного луку українська співачка обрала блакитні джинси та светр молочного відтінку з високою горловиною і блискавкою. Образ вона доповнила світло-бежевим пальто тедді.

Завершувала лук коричнева сумка із замші - ще один тренд цієї зими. Її Каменських прикрасила декором у вигляді дармовиса з собачкою. Зазначимо, що обвис на сумці - ще один модний прийом. Багато дизайнерів на своїх показах вже продемонстрували, що сумки можна прикрасити прикрасами, які вішають на шию, дармовисами, ключницями, карабінами з підвісом, шнурками, бантиками, шпильками для волосся.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)