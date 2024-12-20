Скрытый враг геймеров. Приложение NVIDIA замедляет игры: как решить проблему

Nvidia прекратила поддержку приложения GeForce Experience в пользу Nvidia App в ноябре 2024 года. Однако обозреватели обнаружили, что новая программа замедляет работу GPU до 15 процентов.

О том, как отключить эту функцию, чтобы исправить снижение производительности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf .

Отключите игровые фильтры и режим фото, чтобы вернуть FPS

Тестирование, проведенное Tom’s Hardware, показало, что наложение фильтров в Nvidia App настолько снижает производительность, что ваша графическая карта показывает FPS, как у видеокарты более низкого класса, даже если вы не применяете никакой фильтр.

В то время как GeForce Experience также имел игровые фильтры, он не оказывал влияния на производительность, если фильтры не были включены.

К счастью, команда Nvidia осведомлена о проблеме и принимает меры для ее исправления. Тем временем компания сообщила Tom’s Hardware, что пользователям следует отключить игровые фильтры, чтобы избежать снижения производительности ПК.

Для этого перейдите в Nvidia App Settings, “Features”, “Overlay”, “Game Filters and Photo Mode” и убедитесь, что переключатель отключен. После этого перезапустите игру, и FPS вернется к прежним значениям, которые были до установки Nvidia App.

Это достаточно простое решение, так как найти переключатель легче, чем откатить драйвер до предыдущей версии и вернуться к устаревшему GeForce Experience. Однако если вы все еще не обновились с GeForce Experience до нового Nvidia App, не позволяйте этой проблеме останавливать вас.

Новое приложение Nvidia улучшает пользовательский опыт, объединяя все функции в одном приложении. Компания даже планирует прекратить поддержку устаревшей Nvidia Control Panel в будущем, но некоторые ее функции пока недоступны в новом приложении, поэтому не удаляйте ее.

Как исправить пониженную работу работу GPU (фото: MakeUseOf)