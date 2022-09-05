Чи потрібні людині вітаміни з баночок: доктор поставив крапку в питанні

Для отримання більшості вітамінів не потрібно купувати різноманітні добавки в аптеці, їх можна отримувати з їжі, при збалансованому харчуванні.

Про це розповів лікар-психіатр і невролог вищої категорії Євген Скрипник.

Медик повідомив, що справжній авітаміноз в наші дні зустрічається досить рідко. Не потрібно вестися на рекламу БАДів, бо це просто трата грошей.

"Навіть в умовах війни з кожним днем все більше і більше в наших аптеках з'являється безліч красивих, яскравих упаковок вітамінних комплексів, БАДів, які обіцяють, що при вживанні їх стан волосся, шкіри і пам'ять покращаться!"- попередив лікар.

Доктор пояснив, що якщо ви їсте періодично рибу, м'ясо, овочі, фрукти, то вітаміни та мікроелементи вам не потрібні.

Які вітаміни можуть бути в дефіциті

Є дослідження, що тільки два вітаміни можуть бути в дефіциті. Йдеться про вітамін D і B9 (фолієва кислота).

При підтвердженому дефіциті Віт D в крові Вам потрібно приймати 4000 мо в день цілий місяць (декристол, аквадетрим, олідетрим), потім підтримуюча доза (профілактична доза) 1000-2000 в день.

Вітамін B9 завжди приймають при вагітності. Захоплюватися мультивітамінами при вагітності не рекомендується.



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