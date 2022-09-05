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Чи потрібні людині вітаміни з баночок: доктор поставив крапку в питанні

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Понеділок 05 вересня 2022 09:19
Чи потрібні людині вітаміни з баночок: доктор поставив крапку в питанні Більшість вітамінів можна отримувати з їжі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Для отримання більшості вітамінів не потрібно купувати різноманітні добавки в аптеці, їх можна отримувати з їжі, при збалансованому харчуванні.

Про це розповів лікар-психіатр і невролог вищої категорії Євген Скрипник.

Медик повідомив, що справжній авітаміноз в наші дні зустрічається досить рідко. Не потрібно вестися на рекламу БАДів, бо це просто трата грошей.

"Навіть в умовах війни з кожним днем все більше і більше в наших аптеках з'являється безліч красивих, яскравих упаковок вітамінних комплексів, БАДів, які обіцяють, що при вживанні їх стан волосся, шкіри і пам'ять покращаться!"- попередив лікар.

Доктор пояснив, що якщо ви їсте періодично рибу, м'ясо, овочі, фрукти, то вітаміни та мікроелементи вам не потрібні.

Які вітаміни можуть бути в дефіциті

Є дослідження, що тільки два вітаміни можуть бути в дефіциті. Йдеться про вітамін D і B9 (фолієва кислота).

При підтвердженому дефіциті Віт D в крові Вам потрібно приймати 4000 мо в день цілий місяць (декристол, аквадетрим, олідетрим), потім підтримуюча доза (профілактична доза) 1000-2000 в день.

Вітамін B9 завжди приймають при вагітності. Захоплюватися мультивітамінами при вагітності не рекомендується.

Поради лікаря

  • Краще, ніж приймати дорогі вітаміни, БАДи (дієтичні добавки) купуйте овочі, фрукти, м'ясо, рибу.
  • Завжди набагато складніше змінити спосіб життя, ніж приймати багатообіцяючі "ліки".

Як ми раніше писали, лікар назвала ранкову звичку, яка сприяє довголіттю.

Також лікарі розповідали про корисний продукт, який знижує ризик передчасної смерті.

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