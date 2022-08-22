Лікар назвала ранкову звичку, яка сприяє довголіттю

Проста ранкова звичка, про яку багато хто забуває, покращує стан організму та сприяє довголіттю. Мова йде про пиття води після пробудження.

Генетик Вікі Годфрі розповіла, що ранкова звичка пити воду є ключем до підтримки здоров’я тіла, а також збільшує шанси на проживання більш довгого життя.

"Ранковий прийом води після пробудження є простим, але ефективним способом підвищити свої шанси на довголіття. Вода, випита натщесерце, збільшує гідратацію клітин, оскільки вона швидше засвоюється", - зазначила вона.

Експерт зауважила, що багатьом людям відомо про користь вживання води, але насправді мало хто випиває достатню кількість цієї рідини.

За даними фахівця, приблизно кожна шоста доросла людина не п’є воду в потрібній мірі, і це число збільшується в міру того, як люди досягають віку 60 років і більше.

Медик рекомендує після пробудження вранці випивати велику склянку води кімнатної температури, щоб наповнити вологою клітини, які не отримували рідини протягом ночі.

Також ще одна перевага цієї ранкової звички полягає в тому, що вона допомагає збалансувати лімфатичну систему, яка є життєво важливою частиною імунної системи. За словами фахівця, коли імунна система людини сильна, то рівень захисту від хвороб підвищується, тому це позитивно впливає на тривалість життя.

Іншою ранковою звичкою, що сприяє довголіттю, Вікі Годфрі назвала піші прогулянки о 9 годині. Така звичка ефективно допомагає підтримувати рівень вітаміну D, що є важливим для здоров’я.