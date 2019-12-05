В Ощадбанку обрали голову наглядової ради

Фото: Байба Апін (www.facebook.com/baiba.apine.7)

Новий склад ради провів перше засідання

Головою наглядової ради АТ "Ощадбанку" обрана пані Байба Апін. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні оновленого складу ради 3-4 грудня 2019 року, повідомляє прес-служба банку.

За даними прес-служби, заступником голови наглядової ради обрано Ігоря Мітюкова.

Як зазначили в Ощадбанку, до складу наглядової ради увійшли незалежні члени Байба Апін, Пітер Бріггс, Міхаель Вайнштейн, Хуан Енріке Перес Калот, Янне Харьюнпаа, Ігор Мітюков, представник держави від Комітету Верховної ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності Юлія Пашко та представник президента України Юрій Храмов.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України наприкінці травня погодив кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядові ради трьох державних банків: АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Укрексімбанк" та АТ "Ощадбанк".

Однак Національний банк України (НБУ) відмовився погоджувати кандидатури більшості новообраних членів наглядової ради АТ "Ощадбанк" и вимагав замінити їх. Серед тих кандидатур, які схвалив НБУ, була і Байба Апін.