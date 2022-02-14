Що потрібно дізнатися про чоловіка до початку відносин: ці пункти важливо обговорити на перших побаченнях

І є важливі теми, які варто обговорити з партнером до того, як ви приймете рішення бути разом. Інакше в майбутньому це може обернутися розривом і розбитим серцем.

Перші побачення дуже важливі для розвитку відносин. Саме на них ми намагаємося дізнатися побільше про людину, з яким збираємося будувати відносини.

Що обов'язково потрібно дізнатися про чоловіка до початку відносин – читайте в матеріалі нижче.

Ставлення до колишніх

Питання про колишніх партнерок може дати дуже багато інформації. По-перше, не варто заводити стосунки з тим, хто ще не забув екскохану і досі має до неї почуття.

По-друге, не варто зв'язуватися з хлопцем, який свою колишню описує найостаннішими та неприємними словами. Партнери можуть не зійтися характерами, заподіяти один одному біль, але це не привід звинувачувати своїх ексів у всіх смертних гріхах. І до речі, це теж ознака того, що хлопець ще не відпустив ситуацію.

А ось фрази "вона хороша людина, але не для мене" або посилається на різні погляди на життя, які не дозволили побудувати стосунки – хороший знак. Колишні стосунки закінчені й хлопець схильний до аналізу помилок.

Ставлення до грошей

Ця тема дуже делікатна, але саме вона входить в шорт-лист речей, які важливі для побудови хороших стосунків. Деякі легко розлучаються з грошима, деякі бачать сенс в постійній економії та накопиченні.

Знайти взаєморозуміння, якщо у вас з партнером різні погляди на фінанси, буде дуже непросто. Такі розбіжності часто призводять до розриву, тому варто обговорити цю тему до початку стосунків.

Плани на найближче майбутнє

Обов'язково запитайте у потенційного партнера про плани на найближчі півроку-рік і порівняйте їх зі своїми планами та поглядами. Не варто вступати у стосунки з тим, хто збирається найближчим часом переїхати в інше місто або країну.

Або ж чоловік прямо говорить, що у нього в пріоритеті зараз навчання або робота (або і те, і інше разом). Просто поцікавтеся, чи є у нього час на особисте життя найближчим часом.

Особистий простір

У стосунках дуже важливі кордони та особистий простір. Деяким людям необхідно частіше і довше перебувати на самоті, а дехто не може перебувати на самоті навіть один-два вечори на тиждень.

Також дуже важлива довіра. Деякі хлопці відразу після початку стосунків намагаються взяти під контроль спілкування дівчини з друзями і її соціальні мережі. Або ж жінка готова повністю обмежити свободу свого бойфренда - варто обговорити ці моменти заздалегідь.

Думка про зради

Всі люди різні й сучасне суспільство стало настільки багатогранним у своїх думках, що варто заздалегідь обговорити й погляди на зраду. Для одного чоловіка нормально, якщо ви час від часу бачитеся з друзями протилежної статі, а для іншого - зрадою стане повідомлення з сердечками в соцмережах або поцілунок в щоку при зустрічі.

І у чоловіків в цьому пункті все може бути по-різному. Деякі навіть вважають сексуальні відносини на стороні - нормою.

Різниця в поглядах в цій темі завжди призводить до конфліктів. Тому, заздалегідь обговоріть з потенційним партнером все, що є допустимим у відносинах, а що - ні.

Дозвілля

Ще одне питання, відповідь на яке буде дуже важливим. Для побудови міцних стосунків, у партнерів повинні збігатися більшість поглядів на життя. І улюблені заняття у вільний час - один з таких поглядів.

Якщо ви любите подорожувати, а хлопець - завзятий домосід, який боїться літати літаками або переміщатися далі, ніж від офісу до будинку - не варто зв'язуватися.

Якщо для вас найкращий відпочинок - це затишне крісло з книгою, а хлопець - фанат дайвінгу, стрибків з парашутом - тим більше.

Вам потрібно знайти "точки дотику", з яких складається ваше життя. Це може любов до гір, спорт, пристрасть до нових місць або ж - обопільне бажання на вихідних втикати в серіал обійнявшись з піцою.

Як він справляється з важкими ситуаціями

Цей пункт варто вивчити заздалегідь, оскільки саме у важких ситуаціях найчастіше партнер і впізнається. Вам варто дізнатися, якими навичками розв'язання різних проблем володіє ваш потенційний партнер.

Чи вміє він обговорювати конфлікти та шукати компроміси, чи може він взяти ініціативу на себе в критичній ситуації? Якщо хлопець заводиться з напівоберта через дрібниці й не може обговорити причини конфлікту - задумайтеся, чи потрібні вам такі відносини

Діти

На перших побаченнях тему дітей найчастіше не піднімають. І абсолютно даремно. Тому що питання з дітьми може з'явитися в будь-який момент.

Якщо ви в якомусь там майбутньому хочете двох дітей, а ваш партнер прийняв рішення відмовитися від продовження роду - буде погано, якщо ви дізнаєтеся про це після року відносин.

Якщо ваші погляди не збігаються по даному пункту кардинально - не варто вступати у стосунки. Не потрібно вмовляти себе, що він змінить свою точку зору. Вас чекає розчарування і розрив.

У чому він не піде на компроміс

У кожної людини є пункти, в яких вже прийнято тверде та остаточне рішення. Наприклад, ви точно впевнені, що не зможете пробачити зраду. Варто переконатися, що ваш партнер згоден з вами зі схожих питань.

Потрібно заздалегідь дізнатися все" камені спотикання", які можуть виникнути на вашому спільному шляху. І до початку бурхливого розвитку відносин, щоб зрозуміти, з чим ви зможете змиритися і з чим погодитися точно не готові.

Релігійні та політичні погляди

Раніше розвиток стосунків без схожих релігійних поглядів був практично неможливим. Зараз до цього питання ставляться простіше.

Хоча переконаний агностик не зможе знайти спільну мову з фанатичним християнином. Якщо ви збираєтеся будувати серйозні стосунки з потенційним кавалером - обговоріть цю тему заздалегідь.

З політичними поглядами теж не все так просто. І краще, якщо ви дізнаєтеся про них заздалегідь. Тому, що в майбутньому розбіжність по цьому пункту може не просто зруйнувати відносини, а й спровокувати грандіозний скандал.