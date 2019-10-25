Потрібно зробити хімічний аналіз: мережа побоюється наслідків смогу в Києві

Туман, що оповив столицю України, сильно турбує жителів міста
Смог у Києві не дає спокою людям, які підозрюють, що він погано впливає на їх здоров'я. Такі побоювання ще більше загострилися після того, як нардеп Володимир Ар'єв опублікував фото на своїй сторінці в Facebook.
На фотографії депутата видно, що на лобовому склі автомобіля залишився чорний слід від двірника. При цьому Ар'єв запевняє, що машина була чистою, оскільки він мив її в цей день.
Смог у Києві сильно хвилює жителів міста (фото: facebook.com/volodymyr.ariev)
"Це слід від двірників на лобовому склі, який залишився від смогу з туманом. Машину мив сьогодні. Ми цим дихаємо. Спалене стерно і листя, спалені великі поля і сміття маленьких приватних садиб переходять в отруту, яка закінчується хворобами аж до онкологічних. Осіннє самоспалення країни триває. Масово", - зазначив Ар'єв.
Користувачі мережі також прокоментували це.
Скріншоти з Facebook
Раніше повідомлялося, що туман в Києві та інших містах України є наслідком зіткнення різнотемпературних повітряних потоків.