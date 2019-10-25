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Потрібно зробити хімічний аналіз: мережа побоюється наслідків смогу в Києві

STYLERЖиття    25.10.2019 - 16:27
Потрібно зробити хімічний аналіз: мережа побоюється наслідків смогу в Києві
Смог у Києві сильно хвилює жителів міста (фото: колаж РБК-Україна)

Туман, що оповив столицю України, сильно турбує жителів міста

Смог у Києві не дає спокою людям, які підозрюють, що він погано впливає на їх здоров'я. Такі побоювання ще більше загострилися після того, як нардеп Володимир Ар'єв опублікував фото на своїй сторінці в Facebook.

На фотографії депутата видно, що на лобовому склі автомобіля залишився чорний слід від двірника. При цьому Ар'єв запевняє, що машина була чистою, оскільки він мив її в цей день.

Потрібно зробити хімічний аналіз: мережа побоюється наслідків смогу в Києві

Смог у Києві сильно хвилює жителів міста (фото: facebook.com/volodymyr.ariev)

"Це слід від двірників на лобовому склі, який залишився від смогу з туманом. Машину мив сьогодні. Ми цим дихаємо. Спалене стерно і листя, спалені великі поля і сміття маленьких приватних садиб переходять в отруту, яка закінчується хворобами аж до онкологічних. Осіннє самоспалення країни триває. Масово", - зазначив Ар'єв.

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • Це не осад від спалювання, думаю щось інше. Те, що пригнічують вуглекислотою і чимось, що утворює туман, типу іонів срібла;
  • Варто було б зробити хімічний аналіз. От не даремно азіати носять маски. У них також настільки забруднене повітря. По собі знаю, може, слід брати з них приклад.
  • Тепер попереджають про необхідність пити більше води і робити вологе прибирання. В якомусь селі під Васильковом щось горіло.
  • Дихати на вулиці важко з ранку, туман із запахом гару. Туман не дає диму піднятися вище і розвіятися. Думаю, така ситуація протримається до середини наступного тижня. Піде мінус, земля швидко охолоне і туман зникне. А в цілому це жесть звичайно, народ сам себе труїть, а потім скаржаться коли астма або ще що вчепиться. Де екоінспекція, де ДСНС і МВС, чому не штрафують цих паліїв? Зробили рейди, можна було б казну не слабо наповнити. Живі гроші вилітають на вітер.

Потрібно зробити хімічний аналіз: мережа побоюється наслідків смогу в Києві

Потрібно зробити хімічний аналіз: мережа побоюється наслідків смогу в КиєвіПотрібно зробити хімічний аналіз: мережа побоюється наслідків смогу в Києві

Скріншоти з Facebook

Раніше повідомлялося, що туман в Києві та інших містах України є наслідком зіткнення різнотемпературних повітряних потоків.

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