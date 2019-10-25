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Нужно сделать химический анализ: сеть опасается последствий смога в Киеве

STYLERЖизнь    25.10.2019 - 16:27
Нужно сделать химический анализ: сеть опасается последствий смога в Киеве
Смог в Киеве сильно волнует жителей города (фото: коллаж РБК-Украина)

Туман, окутавший столицу Украины, сильно беспокоит жителей города

Смог в Киеве не дает покоя людям, которые подозревают, что он плохо влияет на их здоровье. Такие опасения еще больше обострились после того, как нардеп Владимир Арьев опубликовал фото на своей странице в Facebook.

На фотографии депутата видно, что на лобовом стекле автомобиля остался черный след от дворника. При этом Арьев уверяет, что машина была чистой, поскольку он мыл ее в этот день.

Нужно сделать химический анализ: сеть опасается последствий смога в Киеве

Смог в Киеве сильно волнует жителей города (фото: facebook.com/volodymyr.ariev)

"Мы этим дышим. Сожженная стерня и листья, сожженные большие поля и мусор маленьких частных усадеб переходят в яд, который заканчивается болезнями вплоть до онкологических. Осеннее самосожжение страны продолжается. Массово", - отметил Арьев.

Пользователи сети также прокомментировали это.

  • Это не осадок от сжигания, думаю что-то другое. То, что подавляют углекислотой и чем-то, что образует туман, типа ионов серебра;
  • Стоило бы сделать химический анализ. Вот не зря азиаты носят маски. В них также воздух очень загрязнен. По себе знаю, может, следует брать с них пример.
  • Теперь предупреждают о необходимости пить больше воды и делать влажную уборку. В каком-то селе под Васильковом что-то горело.
  • Дышать на улице трудно с утра, туман с запахом гари. Туман не дает дыму подняться выше и развеяться. Думаю, такая ситуация продержится до середины следующей недели. Пойдет минус, земля быстро остынет и туман исчезнет. А в целом это жесть конечно, народ сам себя травит, а потом жалуются когда астма или еще что вцепится. Где экоинспекция, где ГСЧС и МВД, почему не штрафуют этих поджигателей? Сделали рейды, можно было бы казну не слабо наполнить. Живые деньги вылетают на ветер.

Нужно сделать химический анализ: сеть опасается последствий смога в Киеве

Нужно сделать химический анализ: сеть опасается последствий смога в КиевеНужно сделать химический анализ: сеть опасается последствий смога в Киеве

Скриншоты с Facebook

Ранее сообщалось, что туман в Киеве и других городах Украины является следствием столкновения разнотемпературных воздушных потоков.

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