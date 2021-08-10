Українці можуть залишитися без пенсій: над ким нависла загроза

В Україні значна кількість громадян ризикують залишитися без пенсії. Йдеться про працюючих без офіційного оформлення, а також з неповною зайнятістю. Таким людям можуть не призначити пенсійні виплати, навіть з урахуванням досягнення певного віку, через брак страхового стажу.

Яка доля очікує українців, які зараз отримують "сіру" зарплату, і над яким числом громадян нависла загроза позбутися пенсії, читайте в матеріалі нижче.

За даними міністерства соціальної політики, до законодавства необхідно внести нові норми, інакше працюючим без офіційного оформлення не вистачить для оформлення пенсій 15 років страхового стажу.

У відомстві зазначили, що розв'язати проблему людей, зайнятих в "тіньовому секторі економіки", допоможе новий законопроект, який повинні будуть розглядати незабаром у Верховній Раді.

Голова Мінсоцполітики Марина Лазебна в ефірі каналу "Україна 24" уточнила, що документ вже направили на експертизу в Міжнародну організацію праці.

Чиновник розповіла, що їхня ініціатива дозволить зарахувати необхідні робочі роки українцям, які працюють неофіційно.

У відомстві поінформували, що 15 років стажу може не вистачити близько 500 тисячам громадян.

Разом з тим згідно з останніми даними Держстату, в Україні фактично кожен п'ятий працівник працює без оформлення і є соціально незахищеним.

Так, близько 3,27 млн людей повністю або частково зайняті неформально.

До них також ще додатково слід зарахувати громадян, які отримують зарплату "в конверті", не оформляють роботу за сумісництвом, мають інші договори замість трудових. Але - без офіційних даних про це.

Нагадаємо, перед цим у Мінсоцполітики пояснили, що пенсія на рівні прожиткового мінімуму буде виплачуватися людям, які пропрацювали 5 років. У відомстві наголошували, що держава повинна гарантувати людям: