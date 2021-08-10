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Як зміняться пенсії в Україні до кінця року: дати та розмір підвищення

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Україна, Вівторок 10 серпня 2021 12:27
Як зміняться пенсії в Україні до кінця року: дати та розмір підвищення
Автор: Олександр Білоус

В Україні до кінця 2021 року відбудеться три етапи підвищення пенсій для різних категорій. Пенсії зростуть з 1 жовтня та з 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили в ПФУ, з 1 жовтня відбудеться встановлення виплати до 400 грн особам, яким виповнилося від 75 до 80 років. Мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 2500 грн. Раніше планувалося, що такі виплати почнуться з 1 липня, однак уряд вирішив відкласти виплати на кінець року.

На 1 грудня заплановано підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень з 1854 гривень до 1934 гривень. Відповідно зростуть розміри надбавок та доплат.

Крім того, з 1 грудня мінімальна зарплата зросте з 6000 до 6500 гривень. Відповідно зросте розмір мінімальної пенсії 65-річним з великим стажем до 2600 гривень.

Як зміняться пенсії в Україні до кінця року: дати та розмір підвищення

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року складав 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 гривень або на 1,45%.

Відзначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення для 5,42 млн осіб склав 49,35 гривень.

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