Як зміняться пенсії в Україні до кінця року: дати та розмір підвищення

В Україні до кінця 2021 року відбудеться три етапи підвищення пенсій для різних категорій. Пенсії зростуть з 1 жовтня та з 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Як зазначили в ПФУ, з 1 жовтня відбудеться встановлення виплати до 400 грн особам, яким виповнилося від 75 до 80 років. Мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 2500 грн. Раніше планувалося, що такі виплати почнуться з 1 липня, однак уряд вирішив відкласти виплати на кінець року.

На 1 грудня заплановано підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень з 1854 гривень до 1934 гривень. Відповідно зростуть розміри надбавок та доплат.

Крім того, з 1 грудня мінімальна зарплата зросте з 6000 до 6500 гривень. Відповідно зросте розмір мінімальної пенсії 65-річним з великим стажем до 2600 гривень.