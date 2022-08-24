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"Нужно много работать с психиатром": Даниэль Салем рассказал о своем состоянии (видео)

Новина українською →
Среда 24 августа 2022 17:05
"Нужно много работать с психиатром": Даниэль Салем рассказал о своем состоянии (видео) Даниэль Салем (скрин с видео)
Автор: Татьяна Самарук

Известный телеведущий и ресторатор Даниэль Салем с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ. Он рассказал, в каком психологическом состоянии сейчас находится.

В программе "ЖВЛ" ведущий раскрыл все подробности.

По его словам, в ночи он часто просыпается, ведь ему снятся ужасные вещи.

"Тяжело спится. Бессонница, кошмары. Мне нужно будет очень много работать с психиатром, чтобы залечить все внутренние раны. Ты видишь ужасные вещи, ты слышишь ужасные вещи. Много раз просыпаюсь в поту", - рассказал Даниэль.

Самый большой страх, который он испытывает, связан с тем, что мужчина давно не видел свою дочь.

&quot;Нужно много работать с психиатром&quot;: Даниэль Салем рассказал о своем состоянии (видео)Даниэль Салем с дочерью (instagram.com/daniel_jihad_salem)

Также его пугает и то, что он не знает, как скоро закончится война и как скоро его семья сможет воссоединиться.

"Во-первых, я очень скучаю по дочери. Во-вторых, меня пугает тот факт, что я не знаю, когда это все закончится. И я понимаю, что еще нескоро я увижу дочь", - рассказал телеведущий.

Он отметил, что дочь уже не видел более пол года.

Разлука с женой Даниэлю дается проще. Все потому, что ведущий уже служил в Ливане, а его возлюбленная ждала его дома. Сейчас влюбленные понимают, что должны быть друзьями и поддерживать друг друга.

&quot;Нужно много работать с психиатром&quot;: Даниэль Салем рассказал о своем состоянии (видео)

Даниэль Салем на фронте (instagram.com/daniel_jihad_salem)

Ранее Салем показывал жесткое видео с фронта, где он получил контузию.

Также мы писали, что Тарас Тополь с группой "Антитіла" берут на попечение детей погибших на войне героев.

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Даниэль Салем ведущий
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