Названо найдієвіший спосіб зупинити випадіння волосся: це дуже просто

Випадіння волосся - часта проблема у жінок, і вирішити її, як з'ясувалося, досить просто.

Про це пише Zdorovia.com.

Медики кажуть, що частою причиною втрати волосся є неправильний раціон. Налагодьте його і ваш організм, в тому числі й волосся, стане здоровішим.

Волосся стає міцним і менш схильним до випадіння, якщо ваш організм отримує достатньо вітамінів групи В, а також вітаміни С і D. Крім того, волосся потребує цинку, фолієвої кислоти, селену.

Споживайте в достатній кількості м'ясо, бобові, рибу, горіхи, яйця, і це зможе вирішити проблему з шевелюрою.

Якщо ж проблема занадто серйозна - жіноча алопеція (облисіння) - проконсультуйтеся з лікарем, можливо, вам потрібне системне лікування.

Чому може випадати волосся?