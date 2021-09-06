Запуск метро на Виноградар перенесли: названо нову дату

Запуск метро на Виноградар знову відкладається. Все через те, що генеральний підрядник робіт по Київській Сирецько-Печерській лінії метрополітену на житловий масив Виноградар просить перенести закінчення терміну дії договору з КП "Київський метрополітен" з листопада 2021 року на травень 2023 року.

Про це повідомляється в матеріалах Господарського суду Києва.

Яка ситуація зараз

Тепер "Київметробуд" судиться із замовником робіт "Київським метрополітеном" з питання внесення змін у терміни будівництва.

У пункті договору 2.1 сказано, що підрядник завершує і передає готовий об'єкт замовнику – 12.05.2023 року, за умови доведення відповідних цільових бюджетних призначень.

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Якщо вірити інформації в чинній редакції договору, то генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року. Але є проблема. Станом на кінець червня загальна сума коштів на фінансування робіт з будівництва метрополітену у 2017-2021 роки склала 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн. Виходить, щоб завершити роботи, генпідряднику необхідно освоїти мінімум 1,91 млрд грн, якщо не буде підписано додаткових угод.

Що обіцяли киянам

Влітку людям у столиці повідомляли, що до кінця 2021 року мають відкрити нову станцію підземки "Мостицька", а вже потім для пасажирів відкриють і "Проспект Правди".

Згідно проекту нової підземки, всього заплановано будівництво чотирьох станцій від кінцевої "Сирець". Так, крім "Мостицької" і "Проспекту Правди" гілку продовжать станції "Виноградар" і "Вулиця Маршала Гречка", а також буде електродепо.